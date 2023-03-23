Bu bölümlerden mezun olanlar üniversitede işe başlayacak! KPSS puanı olana başvurular açıldı: İşte son tarih







BOŞ KONTENJANLAR KAÇ TANE VE HANGİ ALANLARDA?







ŞARTLAR NELER?

NASIL BAŞVURULUR?

Ege Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için son 3 gün kaldığını duyurdu. Başvuru tarihinin 24 Mart 2023 olduğu belirtilerek, farklı alanlarda eksikliği gidermek amacıyla alım yapılacağı ifade edildi. Adayların hangi alanlarda başvuru yapabilecekleri, aranan şartlar, kontenjan bilgisi ve başvuru detaylarının açıklandığı haberde yer alıyor.Ege Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı kontenjan bilgileri açıklandı. Buna göre üniversite, bünyesindeki eksikliği karşılamak amacıyla farklı alanlarda toplam 9 kişilik personel alımı yapacak. Kontenjan bilgisi ise 1 kişi Siber Güvenlik Uzmanı, 1 kişi Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 kişi Ağ Uzmanı, 1 adet Veritabanı Uzmanı ve 5 kişilik Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak belirlendi. Başvuru detayları ve adaylarda aranan şartlar da açıklandı.Ege Üniversitesi, personel alımında KPSS şartının aranacağını ancak KPSS'siz personel alımı da yapılacağını duyurdu. Adayların her iki seçenekte de Yabancı Dil sınavından başarılı olmaları gerekiyor ve adayların YDS İngilizce dilinden puan almaları gerekiyor. KPSS ile yapılan başvurularda P3 türünden taban olarak 70 puan almış olmaları gerekirken, personel alımı değerlendirmelerinde yüzde 70 KPSS, yüzde 30 YDS puanı kullanılacak. KPSS puansız yapılacak alımlarda da yüzde 70 KPSS ve yüzde 30 YDS puanı esas alınacak. Toplamda 9 kişilik kontenjan açıklandı ve personel alımı için son başvuru tarihi 24 Mart 2023 olarak belirlendi.Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için başvurular 13 Mart 2023 tarihinde başladı ve son başvuru tarihi 24 Mart 2023 olarak belirlendi. Adayların başvurularını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor.