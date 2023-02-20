KAMU PERSONELİ
20 Şubat 2023 - 15:30

Bu bölümleri okuyan sağlıkçılar hemen başvursun! Dev sağlık personeli alımı başladı: 1428 kişi alınacak

Milyonlarca işsizin yüzünü güldürecek haber geldi. 14 ayrı üniversitede istihdam edilmek üzere 1428 personel alınacağı duyuruldu. Başvuru şartları neler ? Personel alımının detayları haberimizde.

KAMU PERSONELİ
20 Şubat 2023 - 15:30
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Bu bölümleri okuyan sağlıkçılar hemen başvursun! Dev sağlık personeli alımı başladı: 1428 kişi alınacak


Üniversitelerin personel alım duyuruları Şubat ayı içerisinde yayımlandı. 14 üniversite kurumlardaki eksik kadrolar için alım yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara sözleşmeli alımlar yapılacak. Alım yapacak üniversiteler, kişi sayıları ve şartlar yazımızın devamında.

üniversite personel alımı

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMLARI



Üniversite alımları için bazı şartlar belirlendi. Bu şartları barındıran ve açıklanan kadro içinde uygun olan kişiler başvuru yapabilecek.

Belirlenen Başvuru Şartları

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirlenen şartlar,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak,

-KPSS Lise için : P94 KPSS Ön Lisans için : P93 KPSS Lisans için : P3 türünden 50, 60 ve 70 puan almış olması gerekir.

üniversite personel alımıÜNİVERSİTELER VE ALIM LİSTESİ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Başvurular için son tarih 20 Şubat 2023 olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/afsu-316-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-kpss-li-kpss-siz-h43803.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

Lise : 11 koruma ve güvenlik görevlisi, 55 destek personeli, 6 büro personeli, 1 diğer sağlık personeli, 23 hemşire

Ön Lisans : 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 tekniker, 9 büro personeli, 41 sağlık teknikeri, 3 laborant, 1 diğer sağlık personeli

Lisans : 15 büro personeli, 8 röntgen teknisyeni, 1 psikolog, 9 fizyoterapist, 4 eczacı, 4 diyetisyen, 1 çocuk gelişimcisi, 1 odyolog, 2 diğer sağlık personeli, 80 hemşire, 6 doktor, 8 uzman doktor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Başvurular için son tarih 22 Şubat 2023 olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/kilis-7-aralik-universitesi-31-sozlesmeli-personel-alimi-lise-h43815.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

Lise : 2 basit bakım, 5 temizlik personeli, 1 teknisyen

Ön Lisans : 10 koruma ve güvenlik personeli, 2 şoför, 2 tekniker

Lisans : 9 büro personeli

Kastamonu Üniversitesi

 Başvurular için son tarih 17 Şubat 2023 olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/kastamonu-universitesi-sozlesmeli-8-buro-personeli-alimi-ilani-h43826.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

Ön Lisans : 8 büro personeli

Trabzon Üniversitesi

Başvurular için son tarih 28 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/trabzon-universitesi-34-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-h43849.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

Lise : 6 temizlik personeli, 1 ısıtma personeli, 2 teknisyen

Ön Lisans : 2 temizlik görevlisi, 2 şoför, 10 koruma ve güvenlik personeli, 1 tekniker

Lisans : 8 büro personeli, 1 avukat

Gümüşhane Üniversitesi

Başvurular için son tarih 7 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/gumushane-universitesi-33-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-h43850.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

Lise : 8 Temizlik Personeli, 1 Şoför, 2 Kaloriferci, 2 Bahçıvan, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen

Ön Lisans : 1 Şoför, 1 Ses ve Görüntü Sistemleri personeli, 5 Büro personeli, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Başvurular için son tarih22 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/afyon-kocatepe-universitesi-74-sozlesmeli-personel-alimi-lise-h43862.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

Lise : 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 19 Destek Personeli ( Şoför, Aşçı, Park Bahçe Bakımı, Temizlik, Bahçıvan ), 3 Teknisyen

Ön Lisans : 14 Büro Personeli, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker

Lisans : 3 Büro Personeli, 2 Mühendis, 2 Kütüphaneci, 1 Veteriner Hekim, 1 Psikolog, 1 Avukat ve 1 Eczacı

İstanbul Üniversitesi

Başvuru için son tarih 22 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/istanbul-universitesi-kpss-li-kpss-siz-sozlesmeli-personel-alimi-2-h43865.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı

Bursa Teknik Üniversitesi

Başvuru hakkındaki bilgilere https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/bursa-teknik-universitesi-lise-mezunu-sozlesmeli-personel-alimi-ilani-h43871.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

Kuruma 2 destek personeli alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Başvuru hakkındaki tüm bilgilere https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/iuc-109-sozlesmeli-personel-alimi-ilani-lise-on-lisans-ve-h43878.html adresinden ulaşılabilir.

-Diş Hekimliği Fakültesine 18,

-Eczacılık Fakültesine 6,

-Sağlık Bilimleri Fakültesine 2,

-Nöroloji Bilimleri Enstitüsüne 1,

-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 4,

-Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına 2,

-Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne 71,

-Rektörlüğe 5 personel alınacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi

Başvurular için son tarih 24 Şubat 2023olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/yozgat-bozok-universitesi-57-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-h43879.html adresinden tüm detaylara ulaşılabilir.

- 1 Şoför

-26 Temizlik personeli

-15 Koruma ve güvenlik personeli

-15 Büro Personeli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Başvurular için son tarih 27 Şubat 2023 olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/eskisehir-osmangazi-universitesi-282-sozlesmeli-personel-alimi-h43886.html adresinden tüm detaylara ulaşılabilir.

Lise : 10 hemşire, 68 temizlik görevlisi, 18 hasta bakımı ve temizliği, 5 teknisyen

Ön Lisans : 10 büro personeli, 2 röntgen teknisyeni, 3 tekniker, 2 sağlık teknikeri, 2 aşçı, 2 şoför, 50 koruma ve güvenlik personeli

Lisans : 1 mühendis, 1 eczacı, 1 biyolog, 1 psikolog, 1 programcı, 1 çözümleyici sistem uzmanı, 4 aşçı, 10 büro personeli, 90 hemşire

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Başvuru için tüm detaylara https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/aydin-adnan-menderes-universitesi-saglik-personeli-alim-ilani-yayimlandi-h43889.html adresinden ulaşılabilir.

- 2 sağlık teknikeri alımı yapılacaktır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 Başvurular için son tarih 28 Şubat 2023 olarak belirlendi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/sivas-cumhuriyet-universitesi-186-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-ve-lisans-h43896.html adresinden ulaşılabilir.

Lise : 24 Temizlik Personeli, 1 Garson, 2 Kaloriferci, 3 Şoför, 3 Destek Personeli, 10 Teknisyen, 35 Hemşire, 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ön Lisans : 4 Tekniker, 2 Programcı, 10 Sağlık Teknikeri, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lisans : 2 Diğer Sağlık Personeli, 35 Hemşire, 34 Büro Personeli

Gazi Üniversitesi

Başvurular için son tarih 3 Mart 2023 olarak belirlendi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/gazi-universitesi-289-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-h43914.html adresinden detaylara ulaşılabilir.

Lise : 172 destek personeli, 5 teknisyen,1 hemşire

Ön Lisans : 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Tekniker, 32 Sağlık Teknikeri, 19 Büro Personeli

Lisans : 1 Sağlık Fizikçisi, 2 Psikolog, 12 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 2 Büro Personeli, 1 Biyolog, 3 Eczacı 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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