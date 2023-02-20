Bu bölümleri okuyan sağlıkçılar hemen başvursun! Dev sağlık personeli alımı başladı: 1428 kişi alınacak







ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMLARI







Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Yozgat Bozok Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Üniversitelerin personel alım duyuruları Şubat ayı içerisinde yayımlandı. 14 üniversite kurumlardaki eksik kadrolar için alım yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara sözleşmeli alımlar yapılacak. Alım yapacak üniversiteler, kişi sayıları ve şartlar yazımızın devamında.Üniversite alımları için bazı şartlar belirlendi. Bu şartları barındıran ve açıklanan kadro içinde uygun olan kişiler başvuru yapabilecek. Belirlenen Başvuru Şartları -657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirlenen şartlar, - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak, -KPSS Lise için : P94 KPSS Ön Lisans için : P93 KPSS Lisans için : P3 türünden 50, 60 ve 70 puan almış olması gerekir.Başvurular için son tarih 20 Şubat 2023 olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/afsu-316-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-kpss-li-kpss-siz-h43803.html adresinden detaylara ulaşılabilir. Lise : 11 koruma ve güvenlik görevlisi, 55 destek personeli, 6 büro personeli, 1 diğer sağlık personeli, 23 hemşire Ön Lisans : 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 tekniker, 9 büro personeli, 41 sağlık teknikeri, 3 laborant, 1 diğer sağlık personeli Lisans : 15 büro personeli, 8 röntgen teknisyeni, 1 psikolog, 9 fizyoterapist, 4 eczacı, 4 diyetisyen, 1 çocuk gelişimcisi, 1 odyolog, 2 diğer sağlık personeli, 80 hemşire, 6 doktor, 8 uzman doktorBaşvurular için son tarih 22 Şubat 2023 olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/kilis-7-aralik-universitesi-31-sozlesmeli-personel-alimi-lise-h43815.html adresinden detaylara ulaşılabilir. Lise : 2 basit bakım, 5 temizlik personeli, 1 teknisyen Ön Lisans : 10 koruma ve güvenlik personeli, 2 şoför, 2 tekniker Lisans : 9 büro personeliBaşvurular için son tarih 17 Şubat 2023 olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/kastamonu-universitesi-sozlesmeli-8-buro-personeli-alimi-ilani-h43826.html adresinden detaylara ulaşılabilir. Ön Lisans : 8 büro personeliBaşvurular için son tarih 28 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/trabzon-universitesi-34-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-h43849.html adresinden detaylara ulaşılabilir. Lise : 6 temizlik personeli, 1 ısıtma personeli, 2 teknisyen Ön Lisans : 2 temizlik görevlisi, 2 şoför, 10 koruma ve güvenlik personeli, 1 tekniker Lisans : 8 büro personeli, 1 avukatBaşvurular için son tarih 7 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/gumushane-universitesi-33-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-h43850.html adresinden detaylara ulaşılabilir. Lise : 8 Temizlik Personeli, 1 Şoför, 2 Kaloriferci, 2 Bahçıvan, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen Ön Lisans : 1 Şoför, 1 Ses ve Görüntü Sistemleri personeli, 5 Büro personeli, 7 Koruma ve Güvenlik GörevlisiBaşvurular için son tarih22 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/afyon-kocatepe-universitesi-74-sozlesmeli-personel-alimi-lise-h43862.html adresinden detaylara ulaşılabilir. Lise : 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 19 Destek Personeli ( Şoför, Aşçı, Park Bahçe Bakımı, Temizlik, Bahçıvan ), 3 Teknisyen Ön Lisans : 14 Büro Personeli, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker Lisans : 3 Büro Personeli, 2 Mühendis, 2 Kütüphaneci, 1 Veteriner Hekim, 1 Psikolog, 1 Avukat ve 1 EczacıBaşvuru için son tarih 22 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/istanbul-universitesi-kpss-li-kpss-siz-sozlesmeli-personel-alimi-2-h43865.html adresinden detaylara ulaşılabilir. 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem UzmanıBaşvuru hakkındaki bilgilere https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/bursa-teknik-universitesi-lise-mezunu-sozlesmeli-personel-alimi-ilani-h43871.html adresinden detaylara ulaşılabilir. Kuruma 2 destek personeli alınacaktır.Başvuru hakkındaki tüm bilgilere https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/iuc-109-sozlesmeli-personel-alimi-ilani-lise-on-lisans-ve-h43878.html adresinden ulaşılabilir. -Diş Hekimliği Fakültesine 18, -Eczacılık Fakültesine 6, -Sağlık Bilimleri Fakültesine 2, -Nöroloji Bilimleri Enstitüsüne 1, -Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 4, -Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına 2, -Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne 71, -Rektörlüğe 5 personel alınacak.Başvurular için son tarih 24 Şubat 2023olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/yozgat-bozok-universitesi-57-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-h43879.html adresinden tüm detaylara ulaşılabilir. - 1 Şoför -26 Temizlik personeli -15 Koruma ve güvenlik personeli -15 Büro PersoneliBaşvurular için son tarih 27 Şubat 2023 olarak bildirildi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/eskisehir-osmangazi-universitesi-282-sozlesmeli-personel-alimi-h43886.html adresinden tüm detaylara ulaşılabilir. Lise : 10 hemşire, 68 temizlik görevlisi, 18 hasta bakımı ve temizliği, 5 teknisyen Ön Lisans : 10 büro personeli, 2 röntgen teknisyeni, 3 tekniker, 2 sağlık teknikeri, 2 aşçı, 2 şoför, 50 koruma ve güvenlik personeli Lisans : 1 mühendis, 1 eczacı, 1 biyolog, 1 psikolog, 1 programcı, 1 çözümleyici sistem uzmanı, 4 aşçı, 10 büro personeli, 90 hemşireBaşvuru için tüm detaylara https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/aydin-adnan-menderes-universitesi-saglik-personeli-alim-ilani-yayimlandi-h43889.html adresinden ulaşılabilir. - 2 sağlık teknikeri alımı yapılacaktır.Başvurular için son tarih 28 Şubat 2023 olarak belirlendi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/sivas-cumhuriyet-universitesi-186-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-ve-lisans-h43896.html adresinden ulaşılabilir. Lise : 24 Temizlik Personeli, 1 Garson, 2 Kaloriferci, 3 Şoför, 3 Destek Personeli, 10 Teknisyen, 35 Hemşire, 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans : 4 Tekniker, 2 Programcı, 10 Sağlık Teknikeri, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Lisans : 2 Diğer Sağlık Personeli, 35 Hemşire, 34 Büro PersoneliBaşvurular için son tarih 3 Mart 2023 olarak belirlendi. Aynı zamanda https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/gazi-universitesi-289-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-h43914.html adresinden detaylara ulaşılabilir. Lise : 172 destek personeli, 5 teknisyen,1 hemşire Ön Lisans : 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Tekniker, 32 Sağlık Teknikeri, 19 Büro Personeli Lisans : 1 Sağlık Fizikçisi, 2 Psikolog, 12 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 2 Büro Personeli, 1 Biyolog, 3 Eczacı