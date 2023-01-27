YAŞAM
27 Ocak 2023 - 16:03

Bu burçlar 2023'te paraya para demeyecek, koyacak yer bulamayacak! Ekonomik şartları zirveye çıkacak... Çevrenizde bu burçlar varsa hemen yapışın!

Yeni yıllar beraber yeni umutlarda birçok kişi tarafından beklenirken dilekler arasında para da yer alıyor. Bunun üzerine ünlü isi Can Aydoğmuş, bu yılda parasal konularda rahatlık yaşayacak burçları açıkladı. 2023 yılında paraya para demeyecek o burçlar...

YAŞAM
27 Ocak 2023 - 16:03
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Bu burçlar 2023'te paraya para demeyecek, koyacak yer bulamayacak! Ekonomik şartları zirveye çıkacak... Çevrenizde bu burçlar varsa hemen yapışın!
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Geçtiğimiz yıl içinde ekonomik sorunlar çok fazla boy gösterirken her insan için yeni yıl yeni umutlara kapı açtı. Enflasyon oranlarının zaman içinde artış göstermesiyle maddi sorunlar da yaşanırken ünlü astrolog Aydoğmuş öyle bir haber verdi ki herkesin yüzü güldü. İşte, 2023 senesinde ekonomik konularda rahatlık yaşayacak burçlar haberimizde yer almaktadır.

 BAŞAK BURCU

2023 Ocak ve Mayıs ayları arasında ekonomik rahatlama yaşanacağı görülüyor. Toplu paraların gelmesi an meselesi olurken başak burçları bu süreler içerisinde zengin olma fırsatlarıyla karşılaşacak.



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TERAZİ BURCU

2023 Mayıs ve 2024 Mayıs aralığında maddi imkanları açısından şans verilirken terazi burçlarına her zaman toplu para gelebilir. Beklenmedik bir yerden gelecek o parayla beraber maddi rahatlama yaşanacak.

YAY BURCU

Başarı ve para konusun da Bu yıl oldukça yetenekli olan yay burcu kendi ürettikleri projelerle beraber büyük başarı ve para ele geçirilecek. Aynı zamanda yay burçlarını iş hayatında terfiler bekliyor.

KOÇ BURCU

Maddi açıdan harika bir döneme giriş yapan koç burçları 2023 Mayıs ve 2024 Mayıs aralığında parasal konularda pozitif yaklaşımlar görerek kasası parayla dolacak ve ekonomik rahatlama yaşanacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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