Bu burçlar adeta acı çekmeye gelmiş! Şansa ihtiyacı olan 3 burç







DÜNYAYA ACI ÇEKMEK İÇİN GELMİŞ 3 BURÇ: ARTIK UYANMA VAKTİNİZ GELDİ!







KOÇ

OĞLAK

KOVA

Şansı olmayan burçlar belli oldu. Burç derecelendirmesi en sık sorulan sorulardan biridir. Günlük olarak birçok insanı ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Bu bakımdan şansız burçlar ve en çok acı çeken burçlar merak ediliyor ve araştırılıyordu. Detaylar haberimizde…Aşk zordur ve mutlu son için acıya katlanmak zorundasın. Emek olmadan yemek olmaz. Bugün bu, Mars'ın düğümlerinin kare yönünden etkilenecek. Bugün size iyi şansa ihtiyaç duyan üç zodyak burcunu tanıtacağım.Tamamen kafan karışmıştı ve şimdi tamamen eminsin. Kaybolduğunuzda sabit bir zemin bulmak çok önemlidir. Aksi takdirde denizde amaçsızca dolaşan ve savrulan bir gemi gibi olursunuz. 25 Mayıs'taki güvenli geçiş sırasında, asıl sorunu daha derine inme korkusuyla işlerin hiçbir yere varmadığını göreceksiniz. Elbette sorun geçmişte kaldı. Başa çıkman gereken çok şey olduğunu biliyorum ama bu dönemde yapabileceğin tek şey daha çok çabalamak. Diğerleri dolu. Geçmişten sonsuza kadar kaçamazsın, bu yüzden onu ciddiye almaya başlamalısın.Acı dolu bir geçmişin var. Mars, Ay'ınızın düğümü ile kare açı yaptığında, ne kadar kaybettiğinizi anlayacaksınız. Ancak bugün, tüm hayatınızı çocukluğunuzda meydana gelen tek bir olaya odaklayamayacağınızı anlayacaksınız. Kendine ve sevdiklerine karşı adil olabilmek için geçmişinle yüzleşmen gerektiğini de biliyorsun. Sana güvenen insanlar olduğu gibi, senin acı çektiğini görmek isteyen ve sana yardım etmek istemeyen insanlar da var. İyileşmek isteyip istemediğinize kendiniz karar vermelisiniz.İçinden çıkamayacağın büyük bir tavşan deliğine düşmekten korkuyorsun. Hayatının çoğunu inkar ederek geçirdin ve kendini bunu kabul etmekten korumaya çalıştın. Her şeye sahipmişsin gibi davrandın. Bu yüzden birçok fırsatı kaçırdın. Ne kadar vahşi ve çılgın olursan ol, gerçekte korkmuş bir çocuk kadar utangaçsın. Mars, Ay'daki bir düğümü geçtiği an, çocukluğunuzun bittiğini anlayacaksınız. Harcadıklarını geri alamazsın. Hayat hızla akıyor, artık sorumluluk alma zamanı geldi.