Bu burçlar doğuştan asabi! Mutsuz ve mutsuz etmeyi seven 3 burç ortaya çıktı!

DOĞUŞTAN KABA 3 BURÇ...HERKESTEN NEFRET EDEREK YAŞIYOR VE HİÇ MUTLU DEĞİLLER







ASLAN BURCU

AKREP BURCU

YAY BURCU

EN SAKİN BURÇLAR

YENGEÇLER

BOĞA BURÇLARI

BAŞAK BURÇLARI

AKREP BURÇLARI

On iki farklı burç vardır fakat bu demek olmuyor ki bu on iki farklı burç on iki farklı karakter ortaya koyar. Burçlar gezegenlerin hareketlerine göre günlük olarak duygu sıralaması yaşar. Sizde burçlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız. Detaylar haberimizde….İşte doğuştan kaba ve öfkeli olan burçlar. Bu tür burçlar arasında “Aslan, Akrep ve Yay” birinciliklerini koruyorlar.Kızgın olduğu zaman adeta öfke patlaması yaşar. Aslanların öfke kontrolü yoktur. Ancak bu seviyeye gelmek biraz zor. Bu seviyeye ulaşmış bir aslanın karşısında durmayın. Çünkü ormanın kralı ortalığı karıştırıyor. Öfkesiyle tozu dumana katar. Sonradan pişman olsa bile aslan öfke anlarını tutamaz. Dünyayı tek başına terk etmen daha iyi olur, özellikle de dünya senden nefret etmeye başladığında.Akrep burçları ise kızdığı zaman öfke patlaması yaşayan burçların ikinci sırasında yer alır. Çünkü Akrep sinirli ve başıboştur. Aşırı öfkeli Akrep, en ufak bir hatayı bile hoş görmez. Sinirlendikten sonra nasıl sakinleşeceğini bilemeyen Akrep, zehri salana kadar rahat etmeyecektir. Akrepler kendilerini en az önemsedikleri için çıldırırlar. Özellikle Akrep, zirveye çıkma konusunda oldukça başarılı olmuştur. Bu burcun insanları nasıl yalan söyleneceğini bilir. Yalanları ortaya çıkarsa üste çıkıp öfkeden gözleri bir şey görmez hale gelirler.Her zaman gergin görünen yay burcunun öfkesi ise karşısındakinin canını acıtır. Kırmaktan ve dökmekten asla çekinmez. Yay burcu, kavgaya başlamadan sizi sözleriyle vuracak. Yay burcunun öfkesi dayanılmazdır. Yay burcunun kızgın olduğu anlardan biri, uykularından yeni uyandıkları zamandır.Öte yandan, en sakin burçlar listesinde "İkizler, Boğa ve Kova" gibi burçlar var. Posta'nın yaptığı habere göre: En güvenilir olan burçlar şunlar...Yengeçler, değer verdikleri insanlara büyük yatırım yapma eğilimindedir ve onlar için her şeyi yapar. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair güçlü bir sezgiye sahipsiniz. Bu nedenle hayatlarını olabildiğince etik ve dürüst bir şekilde yaşamaya çalışırlar. Bunun çoğu, kimsenin güveni kırmamasını gerektirir. Çok severler ve sevdiklerine ailedenmiş gibi davranırlar.Boğa dengeli, ayakları yere basan, güvenilir ve pratiktir. İlişkilerde ve arkadaşlıklarda kaya sizsiniz. Boğa burcunu güvenilir kılan sadakatleridir. En sadık ve kararlı burçlardan biridir. Yakınımdaki insanlar için her şeyi yaparım. Ayrıca inatçıdırlar ve bu özellikle sevdikleri insanlar söz konusu olduğunda geçerlidir. Burçların en sadık ortaklarından biri olarak bilinirler, sevdiklerine ve birlikte vakit geçirdiklerine değer verirler.Başak sağlam, güvenilir, dürüst ve güvenilirliğin simgesi haline gelmiştir. Detaylara dikkat ederler ve çok dakiktirler. Bu aynı zamanda onlara söylediğiniz hemen hemen her şeyi hatırlamalarına yardımcı olur. Size her zaman doğruyu söylerler ki bu bazen biraz sert olabilir, sadece yardım etmeye çalışırlar. Bu onları güvenilir arkadaşlar ve meslektaşlar yapar.Çok derin aşk yeteneğine sahip olan Akrep, tüm zodyaktaki en sadık zodyak işaretlerinden biridir. Akrep'in sizinle ilgilenirken yanınızda olacağına her zaman güvenebilirsiniz. Sadece sevgi ve tutku ile bağlanırlar.