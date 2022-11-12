YAŞAM
12 Kasım 2022 - 17:22

Bu burçlar güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor! Herkesin gözü bu burçların üzerinde

Girdiği her ortamda güzellikleri ile çok konuşulan yıldız burçlar belli oldu. Sadece güzellikleri değil enerjileriyle de herkesi kendine hayran bırakan bu burçların ışıltısına söyleyecek söz bulunamıyor. İşte güzelliğiyle dillere destan o burçlar…

YAŞAM
12 Kasım 2022 - 17:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu burçlar güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor! Herkesin gözü bu burçların üzerinde


Burçlar birbirinden farklı özelliklere sahipken farklı etkiler de ortaya çıkmaktadır. Burçların enerji alanlarına göre girdikleri ortamlarda dikkat çekme özellikleri de değişiyor. Hem güzelliği hem de enerji alanlarıyla ışıl ışıl parlayan o burçları sizlerle paylaşıyoruz. Giyim tarzları, duruşu, konuşması ve aurası ile herkesi etkileyen burçlar belli oldu. İşte güzelliğiyle dillere destan o burçlar…

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURCU

Akrep Burcu



Akrep ve yükselen akrep burcu insanlar girdiği her ortamda dikkat çekmeyi başarıyor. Akrep burcunun güçlü aurası ile etrafa saçtığı etkileri de çok konuşuluyor. Akrep burcunun sivri dili ön plana çıkarken güzel tüm sözlerine geride bırakıyor. Dış görünüşüne önem vermese bile doğuştan gelen bu güzellik her ortamda etkisini gösteriyor.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURCU

Aslan Burcu

Aslan ve yükselen aslan burcu insanları hem özgüvenli oluşları hem de güzellikleri ile en dikkat çeken burçlar arasında yer alıyor. Her yaşta dış görünüşüne, giyim tarzına ve konuşmasına dikkat eden aslan burcu insanları tüm gözlerin üzerinde olmasına neden oluyor. Bazı kesimlere göre egolu olarak görülen aslan burcu insanlarının kendine olan güveni diğer burçlar tarafından kıskanılıyor. Girdiği ortamlarda ışıltısı anında parlarken iddialı olmasa bile onlar doğuştan bir Star.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURCU

Boğa Burcu

Boğa ve yükselen boğa burcu insanları tatlı ve sempatik oluşları sayesinde her ortamda en gözde isimlerden biri oluyor. Doğallıkları hem güzelliğine hem de davranışlarına yansırken ince ve zarafet dolu giyimleri ile de adından söz ettiriyor. Başkasını kendine rakip görmeyen boğa burçları iddialı oldukları konularda kendilerini göstermekten de geri durmaz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
İstanbullular bu haber sizi yakından ilgilendiriyor! İŞKUR açıkladı! O kuruma işçi alımları başladı! Başvuru için son 1 gün
İstanbullular bu haber sizi yakından ilgilendiriyor! İŞKUR açıkladı! O kuruma işçi alımları başladı! Başvuru için son 1 gün
Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri
Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri
İyi bir arkadaşlık uygulamasının sahip olması gereken 12 özellik
İyi bir arkadaşlık uygulamasının sahip olması gereken 12 özellik
Beyinleri zorlayacak o soru! IQ'su yüksek olanlar 6 saniyede yanıtlıyor!
Beyinleri zorlayacak o soru! IQ'su yüksek olanlar 6 saniyede yanıtlıyor!
Cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor: Görür görmez engelleyin
Cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor: Görür görmez engelleyin
Son Haberler
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün yer aldığı projeler ve aldığı ödüller
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir,...
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat...
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde faturalar değişebilir..
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde...
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce...
Bein Sport HD 1 Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde tarih netleşti
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde...
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans...
Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?
Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında,...
O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği öğrencileri yaşadı! Bakan Koca, 'Hayırlı olsun' sözleriyle müjdeyi verdi
O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği...
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi: Soba ve kombileri hazırlayın kara kış geliyor
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi:...
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli...
İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı: Sendika başkanları altılı masa tarafından dinlenecek
İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü...
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12...
Akaryakıtta indirim furyası başladı mı? Benzin ve motorinde ki sessizlik korkuttu! 12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta indirim furyası başladı mı? Benzin ve motorinde ki sessizlik...