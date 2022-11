Bu burçlar güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor! Herkesin gözü bu burçların üzerinde

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURCU







ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURCU

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURCU

Burçlar birbirinden farklı özelliklere sahipken farklı etkiler de ortaya çıkmaktadır. Burçların enerji alanlarına göre girdikleri ortamlarda dikkat çekme özellikleri de değişiyor. Hem güzelliği hem de enerji alanlarıyla ışıl ışıl parlayan o burçları sizlerle paylaşıyoruz. Giyim tarzları, duruşu, konuşması ve aurası ile herkesi etkileyen burçlar belli oldu. İşte güzelliğiyle dillere destan o burçlar…Akrep ve yükselen akrep burcu insanlar girdiği her ortamda dikkat çekmeyi başarıyor. Akrep burcunun güçlü aurası ile etrafa saçtığı etkileri de çok konuşuluyor. Akrep burcunun sivri dili ön plana çıkarken güzel tüm sözlerine geride bırakıyor. Dış görünüşüne önem vermese bile doğuştan gelen bu güzellik her ortamda etkisini gösteriyor.Aslan ve yükselen aslan burcu insanları hem özgüvenli oluşları hem de güzellikleri ile en dikkat çeken burçlar arasında yer alıyor. Her yaşta dış görünüşüne, giyim tarzına ve konuşmasına dikkat eden aslan burcu insanları tüm gözlerin üzerinde olmasına neden oluyor. Bazı kesimlere göre egolu olarak görülen aslan burcu insanlarının kendine olan güveni diğer burçlar tarafından kıskanılıyor. Girdiği ortamlarda ışıltısı anında parlarken iddialı olmasa bile onlar doğuştan bir Star.Boğa ve yükselen boğa burcu insanları tatlı ve sempatik oluşları sayesinde her ortamda en gözde isimlerden biri oluyor. Doğallıkları hem güzelliğine hem de davranışlarına yansırken ince ve zarafet dolu giyimleri ile de adından söz ettiriyor. Başkasını kendine rakip görmeyen boğa burçları iddialı oldukları konularda kendilerini göstermekten de geri durmaz.