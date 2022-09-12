YAŞAM
12 Eylül 2022 - 15:21

Bu burçlar ile uğraşırken bir kez daha düşünün! IQ seviyesi en yüksek 6 burç ortaya çıktı! Aklınızı başınızdan alırlar aman ha dikkat!

Astrolojiye ilgi duyanlar! En yüksek IQ'ya sahip işaretler açıklandı. Araştırmaya dayanarak; İnsanların burçlarının ne kadar zeki olduklarıyla ilgili olduğu ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca insanların kişiliklerinin ve kaderlerinin gök cisimlerinden ve astronomik olaylardan etkilendiği düşünülüyordu. Peki burçlar gerçekten ne kadar akıllı olduğumuzu etkiler mi? İşte IQ'su en yüksek burçların listesi ve tüm detayları...

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 15:21
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Bu burçlar ile uğraşırken bir kez daha düşünün! IQ seviyesi en yüksek 6 burç ortaya çıktı! Aklınızı başınızdan alırlar aman ha dikkat!


Zeka seviyeniz ile burcunuz arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet yanlış duydunuz. Araştırma sonucunda, burcunuzun bir dahi olduğunuzun kanıtı olabileceği ortaya çıktı. İşaretler, listelenen diğerlerinden daha yüksek bir zeka seviyesine sahiptir. İşte diğerlerinden daha yüksek IQ'ya sahip işaretlerin bir listesi...

astroloji



Aslında en zeki 5 burç Kova, Başak, Oğlak, Akrep ve İkizlerdir, ancak dâhilerin genellikle sahip olduğu kişilik özelliklerine sahip başka burçlar da vardır. Bölüm

Dâhiler; konfor alanlarından sınır dışı edilmezler; Esnektirler ve koşullara veya ortamlara uyum sağlayabilirler.

Eğlenmek için başkalarının yanında olmaları gerekmez çünkü hayattan nasıl zevk alacaklarını bilirler ve genellikle bir projeye odaklanacak veya bir sorunu çözecek kadar mutludurlar. Dahi olmak için meraklı olmanıza gerek yok, sadece harika bir zekaya ve yaratıcı bir zihne sahip olmanız gerekiyor.

burçlar

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Kova çoğu şeyi parlak zihinleriyle filtreleme eğilimindedir. Bir durumdan çıkabilirler, bu da çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeleri, yaratıcılıkları ve harikalıkları ile tanınırlar. Su insanları geniş görüşlüdür ve kendilerinin dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları arıyorlar. Ancak delilleri görmeden hiçbir şeye inanmazlar.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başaklar çoğu insan normal olsa da her şeyi önemser. Zekalarıyla karşı cinsi baştan çıkarırlar... Bir çözüm için, cevap veya cevap bulunursa, Başak onu zor satın alabilir. Düzeltilemeyecek şeyleri ve yapabileceklerini düzeltmeyi seven insanlar. Ve düşünmeyi bırakmıyorlar. Benimle böbürlenmekten hoşlanmasalar da, Başak burcunun başa çıkamayacağı çok az şey var.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlak, akıllı kararlar almalarına yardımcı olan çok sistemli, kesin ve yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir. Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak fazla dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve büyük resme bakarlar ve isteyerek alternatif stratejileri düşünürken tüm sonuçları tartarlar. Oğlaklar Akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok akıllı olma eğilimindedir ve beyinlerini çok iyi kullanma yeteneğine sahiptir! Çeşitli konularda yaşam boyu öğrencidirler. Vazgeçmezler; Hata yaptıklarında öğrenirler ve uyum sağlarlar.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep, zihinsel dayanıklılığı, keskin zekası ve vahşiliği nedeniyle aldatmak neredeyse imkansızdır. Algısal akıl yürütme veya duyularından gelen bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Sadece duyularından çok fazla bilgi almakla kalmazlar, aynı zamanda çok hızlı bir şekilde kullanabilirler. Akrepler, başkalarının kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep'i kandıramazsın çünkü sana saldıracak ve yüksek zekasını intikam için kullanmasını istemiyorsun.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Tek yapmanız gereken İkizleri dinlemek, onların dehasını anlayacaksınız. Onlar Zodyak işaretinin en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda bir hünerleri vardır. Genellikle tamamen gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptirler ve bu da dehanın başka bir işaretidir. Esprili insanlar sadece daha yüksek IQ'lara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha yaratıcıdırlar, etkileyici sözel ve akıl yürütme becerilerine sahiptirler ve oldukça kolay yeni arkadaşlar edinirler. Bu, İkizleri tüm bu kişilik özelliklerine sahip oldukları için mükemmel bir şekilde tanımlar!

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balık, kafası karışık dâhilerden farklı değildir. Balık son derece zeki ve yaratıcıdır, ancak bazen kendi hayal güçlerinde kaybolabilirler. O kadar çok fikirleri var ki boğulabilirler. Balık, diğer insanların yaşadıklarına karşı duyarlı olma eğilimindedir - sanki başkalarının ne düşündüğünü veya hissettiğini hissedebiliyormuş gibi. Duygusal olarak zekidirler, içgüdülerine o kadar güvenirler ki mükemmel kişilik değerlendiricileri olurlar ve gerçekten iyi bir insan olmakla ilgilenirler.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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