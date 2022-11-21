Bu burçlar kolay kolay hasta olmuyor

Astrolojideki tüm burçların birbirinden farklı özellikleri vardır. Burçların hepsi farklı özellikleriyle ön plana çıkarken, kimileri de sağlıklı yapılarıyla ön plana çıkıyor. İşte, sağlıklarına her zaman dikkat eden o burçlar...
BAŞAKLAR VE YÜKSELEN BAŞAKLARBaşaklar ile yükseleni başak olanlar için öncelik her zaman kendileridir. Düzenli bir hayat yaşamayı seven bu burçlar kendilerini iyi bakmayı bilirler. Kafalarında gereksiz detayları düşünmeyen başaklar sağlıklı beslenerek sağlıklarına hep dikkat ederler.
BOĞALAR VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI
Boğalar ile yükselen boğa burçları yemek konusundaki başarılarını sağlıklı besinleri hazırlamakta kullanırlar. Düzenli yaşamaya ve sağlıklarına dikkat eden bu burçlar kendilerini hiçbir zaman ihmal etmezler.