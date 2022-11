Bu burçlar kolay kolay hasta olmuyor

BAŞAKLAR VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

BOĞALAR VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI







ASLANLAR VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

Astrolojideki tüm burçların birbirinden farklı özellikleri vardır. Burçların hepsi farklı özellikleriyle ön plana çıkarken, kimileri de sağlıklı yapılarıyla ön plana çıkıyor. İşte, sağlıklarına her zaman dikkat eden o burçlar...Başaklar ile yükseleni başak olanlar için öncelik her zaman kendileridir. Düzenli bir hayat yaşamayı seven bu burçlar kendilerini iyi bakmayı bilirler. Kafalarında gereksiz detayları düşünmeyen başaklar sağlıklı beslenerek sağlıklarına hep dikkat ederler.Boğalar ile yükselen boğa burçları yemek konusundaki başarılarını sağlıklı besinleri hazırlamakta kullanırlar. Düzenli yaşamaya ve sağlıklarına dikkat eden bu burçlar kendilerini hiçbir zaman ihmal etmezler.Aslanlar ile yükselen aslan burçları genellikle kibirli ve egolu olarak tanınıyor. Aslanlar ile yükselen aslan burçlarının egolarının altında ise kendilerine duydukları öz bakımları ile saygıları yatıyor. Her fırsatı kendilerine emek vererek değerlendiren bu burçlar kendilerini sıkan ortamlarda bulunmazlar ve kendilerini geliştirmek için çalışırlar.