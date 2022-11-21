Aktüel
21 Kasım 2022 - 22:00

Bu burçlar kolay kolay hasta olmuyor

Burçların hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip. Ruh ile beden sağlığına özen gösteren burçlar ise oldukça kısıtlı sayıda. Ruh ile beden sağlığına önemseyen bu burçlar ise kolay kolay hasta olmuyor. Peki, bu en sağlıklı burçlar hangileridir? Sorunun cevabını sizler için araştırdık...

Aktüel
21 Kasım 2022 - 22:00
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Bu burçlar kolay kolay hasta olmuyor


Astrolojideki tüm burçların birbirinden farklı özellikleri vardır. Burçların hepsi farklı özellikleriyle ön plana çıkarken, kimileri de sağlıklı yapılarıyla ön plana çıkıyor. İşte, sağlıklarına her zaman dikkat eden o burçlar...

BAŞAKLAR VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Başaklar ile yükseleni başak olanlar için öncelik her zaman kendileridir. Düzenli bir hayat yaşamayı seven bu burçlar kendilerini iyi bakmayı bilirler. Kafalarında gereksiz detayları düşünmeyen başaklar sağlıklı beslenerek sağlıklarına hep dikkat ederler.

BOĞALAR VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI



Boğalar ile yükselen boğa burçları yemek konusundaki başarılarını sağlıklı besinleri hazırlamakta kullanırlar. Düzenli yaşamaya ve sağlıklarına dikkat eden bu burçlar kendilerini hiçbir zaman ihmal etmezler.

 sağlığına en çok dikkat eden burçlar

ASLANLAR VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

Aslanlar ile yükselen aslan burçları genellikle kibirli ve egolu olarak tanınıyor. Aslanlar ile yükselen aslan burçlarının egolarının altında ise kendilerine duydukları öz bakımları ile saygıları yatıyor. Her fırsatı kendilerine emek vererek değerlendiren bu burçlar kendilerini sıkan ortamlarda bulunmazlar ve kendilerini geliştirmek için çalışırlar. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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