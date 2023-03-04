Bu burçlar Mart ayında voleyi vuracak! Paralarını koyacak kasa bulamayacak 3 burç açıklandı







BAŞAK BURCU







BOĞA BURCU

YAY BURCU

Yeni ayla beraber burçlarda özellikler değişirken Mart ayında da para da en şanslı burçlar merak konusu oldu. Burçların mart ayıyla beraber o burçlar resmen zengin olacak. Zengin olacak bereket artacak o burçlar...2023 senesinde zengin olma potansiyeli en yüksek burçlar arasında yer alırken önerilerle beraber birçok kapı açılması müjdelendi. Her şey mükemmel yapma takıntıları bu sene de devam ederken 2022'nin ilk yarısı hedefledikleriyle projelere adım atan burç başaklar olarak kabul edildi. Mart ayıyla beraber iş imkanları sunuldu.Boğa burçları bu yıl potansiyel yeteneklerini en çok geliştirdiği yıl kabul edildi. Boğa burçlarında ciddi bir dönüşüm yaşanırken uzun süredir yatırım yaptıkları karşılığında zengin haberleri geldi. 2023 yılında tuttuklarını koparacak olan boğa burçları bu sene yönetici gezegeni nedeniyle çok çalışmak zorunda kalacak. Temmuz sonrasında parasal konularda rahatlama yaşarken yeni planlar yapabilme imkanı sunuldu. 14 Ekim'de yaşanacak güneş tutulmasıyla beraber iş hayatlarında değişiklikler yaşandı.Mart ayında zengin olacak bir diğer burç ise yay burcu oldu. Bu yıl evren yay burçlarını sık sık takip ederken ödüllendirileceği bilgisi verildi. Yay burçlarının evrenden gelecek mesajlara kulak vermesiyle rızıklarının artacağı görülüyor.