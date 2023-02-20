Bu burçlar paraya para demeyecek! Yeni hafta'da o 5 burç'un kapısını para çalacak!

Yeni haftaya girmemizle beraber burç yorumları astrologlar tarafından yayımlanmaya başladı. Şubat'ın son haftasında burçları neler bekliyor? Bu haber
en çok İkizler, Balık, Akrep, Yay ve Kova burçlarını etkileyecek çünkü kendilerini bir müjde bekliyor! Koç, Boğa, Aslan, Yengeç, Yay, Terazi, Başak, Kova, Akrep, Balık, Oğlak burçlarını neler bekliyor? Şubat ayının son haftasında ay Balık burcunda, Mart ile beraber İkizler burcuna geçiş yapacak.
BU BURÇLARA UYARI GELDİ!
İkizler, Balık, Akrep, Yay ve Kova burçları dikkat!
ASTROLOG MURAT İPEK'TEN BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Bu hafta iş hayatında birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir pozisyona terfi etmek ya da iş hayatınızda daha önce alamadığınız sorumlulukları almak için doğru bir zaman olabilir. İlişkilerinizde bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz, ancak sağduyulu ve anlayışlı olmak ilişkilerinizde ilerlemeyi sağlayabilir. 20 Şubat'taki Yeni Ay, 12. evinizde gerçekleşerek size yeni ufuklar açacak ve farklı deneyimler yaşamanızı sağlayacak. Sizi kısıtlayan sorunlarınızın çözümlerini bulurken özgürlüğünüzü de kazanacaksınız. Kendinizden ödün veren ilişki modellerinizi gözden geçirerek ruhsal bir arınma süreci yaşayacaksınız. Bu dönemde geleceğe dair etkileyici rüyalar görmeniz, hayatınızı farklı yönlere doğru şekillendirmenize yol açacaktır. Yalnız kalmak ve inzivaya çekilmek, sizi harekete geçirecek ve geçmişte yaptığınız iyiliklerin veya kötülüklerin sonuçlarını net bir şekilde göreceksiniz.
Boğa Burcu
Bu hafta, iş veya eğitimle ilgili konularda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlar yapmak için uygun bir zaman. Ayrıca, ev ve aile hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. 20 Şubat'ta 11. evinizdeki Yeni Ay, gruplar, organizasyonlar ve davetlerle ilgili parlak bir dönem başlatacak. Uzun zamandır arkadaşlarınıza ayıramadığınız zamanı bu dönemde telafi edebilirsiniz. Hayal ettiğiniz önemli bir projeyi gerçekleştirmek için de güzel destekler alabilirsiniz, ancak sabırlı olmanız gerekebilir.
İkizler Burcu
Bu hafta, ilişkileriniz ön planda olacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim kurmakta zorluk çekebilirsiniz, ancak sabırlı olun. Maddi konularla ilgili endişeleriniz olabilir, ama kısa bir süre içinde çözüme kavuşturabilirsiniz. Yaklaşan 20 Şubat Yeni Ay'ı 10. evinizde gerçekleşerek kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz, anneyle olan ilişkileriniz ve kadersel gelişiminiz açısından yeni bir döneme işaret ediyor. Bu dönemde mesleki anlamda yeterliliklerinizi kanıtlamanız gerekebilir ve toplum önünde daha fazla görünürlüğe kavuşabilirsiniz. Yeni bir soluk ve farklı bir yöne doğru ilerleyebilir, kariyer hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Yengeç Burcu
Bu hafta, iş veya kariyer hayatınızda ilerleme kaydedebilirsiniz. Ayrıca, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı ilişkilerde zorluklar yaşayabilirsiniz, ancak bu durum geçicidir. 20 Şubat'ta meydana gelecek Yeni Ay, 9. evinizi hareketlendirerek size olumlu ve şanslı başlangıçlar yapma fırsatı sunacak. Bu dönemde yeni bir eğitim fırsatı, yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular, satış, pazarlama, reklam ve ticaretle ilgili konular gibi konular aktifleşecek. Ayrıca, düşünce dünyanızda yeni ufuklar açarak kendinizi geliştirme fırsatı da bulacaksınız. Bu dönemde eski düşünce kalıplarınızı yıkıp gelişiminizi engelleyen şeylerden kurtulabilirsiniz.
Aslan Burcu
Bu hafta, yaratıcılık ve eğlence konularıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ayrıca, aile hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. Kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek için fırsatlar yaratabilirsiniz. Yeniay, sizin 8. evinizi etkileyecek ve borçlar, paylaşılan kaynaklar, ortaklıklar, eşinizin veya ortağınızın varlıkları, krediler, vergiler, devlet işleri, alacaklar, sözleşme imzalamaları, başkalarının değerleri ve kaynakların ortak kullanımı gibi konuları ön plana çıkaracak. Bu alanlar, sizin ve başkalarının para veya kaynaklarındaki ortaklıkları ifade eder ve yeniay, bu konularda size aydınlatıcı bir yol gösterebilir ve yeni fırsatlar sunabilir.
Başak Burcu
Bu hafta, ev ve aile hayatınızla ilgili konular ön planda olacak. Bazı kararlar almanız gerekebilir. Ayrıca, finansal konularla ilgili endişeleriniz olabilir, ama sabırlı olun. Yeni Ay 7. evinizde gerçekleşecek, bu da evlilik, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, davalar, insanlarla ilişkiler, danışmanlık ve halkla ilişkiler gibi konuların öne çıkacağı anlamına geliyor. İlişkinizin ilerleyeceği koşulları netleştirmek için iyi bir fırsat olacak. Belirsizliklerden kurtulup, ilişki alanında yeni bir yol açılmasına izin vermeniz gerekebilir. Kararınız yeniliklere doğru gitmek olmalıdır.
Terazi Burcu
Bu hafta, iletişim konuları önem kazanacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla işbirliği yapmak için fırsatlar bulabilirsiniz. Ayrıca, maddi konularda sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. 20 Şubat'taki yeniay, sizin günlük hayatınızın merkezinde olan konuları, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi, evcil hayvanlarınızı, sağlığınızı, beslenme düzeninizi ve aldığınız hizmetleri etkileyecek. İş yerindeki ast-üst ilişkileri ve arkadaşlarınızla aranızdaki güç dengeleri değişebilir ve bu alanda yeni fırsatlar ortaya çıkabilir.
Akrep Burcu
Bu hafta, maddi konularla ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ayrıca, kişisel ilişkilerinizde farkındalık yaratabilir ve iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlara destek olmak için fırsatlar bulabilirsiniz. Yeni Ay, 5. evinizde gerçekleşecek ve romantizmin ve keyifli konuların ön planda olacağı bir döneme işaret ediyor. Aşk hayatınızda yenilenme ve canlanma olabilir ve belirsizlikleri sona erdirip, yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir aşkın yanı sıra, evlilik teklifleri, çocuk haberleri ve aile büyükleriyle ilgilenme konuları da gündeme gelebilir. İş değiştirme konuları veya evle ilgili sıkıntılar da çözüme kavuşabilir. Parasal konularda iyileşmeler veya yeni kazanımlar da mümkün olabilir. Bu yeniay, içinde çocuksu bir sevinç hissetmenizi sağlayacak keyifli haberler
getirebilir.
Yay Burcu
Bu hafta, kendinizi yenilemek ve hedeflerinize doğru ilerlemek için fırsatlar bulabilirsiniz. Ayrıca, iş veya kariyer konularında ilerleme kaydedebilirsiniz.