YAŞAM
23 Mart 2023 - 23:45

Bu burçlara ne yapılsa faydasız! Doğduğundan beri mutsuz olan 4 burç: Onları kimse memnun edemez

Bu burçların insanıysanız başınız mutsuzluktan kurtulamayacak....

YAŞAM
23 Mart 2023 - 23:45
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Bu burçlara ne yapılsa faydasız! Doğduğundan beri mutsuz olan 4 burç: Onları kimse memnun edemez
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BU BURÇTAKİLER MUTLU OLAMIYOR!



Doğuştan en 'mutsuz' olan burçlar belirlendi. Bu burçlardan olan kişiler resmen mutsuzluğu yaşıyor Bir türlü mutlu olamıyor.

Karakterin en büyük göstergelerinden biri olan burçlar aynı zamanda insanların ruh hallerini de belirliyor. Uzmanlar tarafından ypılan bu çıkarıma göre en mutsuz olan burçlar hangileri? Bu burçların doğasında mutsuz olmak mı var? İşte o mutsuzluk abidesi 4 şansız burç?



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İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

İkizler burcunda olan kişiler çok çabuk sıkılma özellikleri yüzünden bir türlü mutlu olamıyor. Sonsuz mutluluk arasalar da bir türlü mutluluğa erişemedikleri için hep mutsuz kalıyorlar. Doyumsuzluk ikizleri ne yazık ki yiyip bitiriyor.

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BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

Başak burcu insanı da kusursuzu arayacağım diye resmen helak oluyor. Bu takıntısı başak burçlarının en büyük zaaflarından biri ne yazık ki. Anı yaşamakta bu yüzden geç kalan başaklar da bu nedenle mutsuz oluyor.

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AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)

Akrep burçları gizem diye diye kafayı yiyecekler. Gizem peşinde koşmaya odaklanan Akrepler bu yüzden mutluluğu da bir türlü yakalayamıyor. Bazen gülmeyi bile unutuyorlar.

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OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)

Oğlak burçlarının hedefleri çok yüksek. Hedef insanı olan bu oğlaklar başarısızlığa tahammül edemiyor bu da mutsuz olmasına neden oluyor.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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