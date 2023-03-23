Bu burçlara ne yapılsa faydasız! Doğduğundan beri mutsuz olan 4 burç: Onları kimse memnun edemez

BU BURÇTAKİLER MUTLU OLAMIYOR!













İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)

OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)

Doğuştan en 'mutsuz' olan burçlar belirlendi. Bu burçlardan olan kişiler resmen mutsuzluğu yaşıyor Bir türlü mutlu olamıyor. Karakterin en büyük göstergelerinden biri olan burçlar aynı zamanda insanların ruh hallerini de belirliyor. Uzmanlar tarafından ypılan bu çıkarıma göre en mutsuz olan burçlar hangileri? Bu burçların doğasında mutsuz olmak mı var? İşte o mutsuzluk abidesi 4 şansız burç?İkizler burcunda olan kişiler çok çabuk sıkılma özellikleri yüzünden bir türlü mutlu olamıyor. Sonsuz mutluluk arasalar da bir türlü mutluluğa erişemedikleri için hep mutsuz kalıyorlar. Doyumsuzluk ikizleri ne yazık ki yiyip bitiriyor.Başak burcu insanı da kusursuzu arayacağım diye resmen helak oluyor. Bu takıntısı başak burçlarının en büyük zaaflarından biri ne yazık ki. Anı yaşamakta bu yüzden geç kalan başaklar da bu nedenle mutsuz oluyor.Akrep burçları gizem diye diye kafayı yiyecekler. Gizem peşinde koşmaya odaklanan Akrepler bu yüzden mutluluğu da bir türlü yakalayamıyor. Bazen gülmeyi bile unutuyorlar.Oğlak burçlarının hedefleri çok yüksek. Hedef insanı olan bu oğlaklar başarısızlığa tahammül edemiyor bu da mutsuz olmasına neden oluyor.