Bu burçlara yaklaşmak cesaret ister! Doğuştan sinir küpü olan o 4 burç







DOĞUŞTAN SİNİRLİ 4 BURÇ: NELERE DİKKAT EDİLMELİ?







BU 4 BURCUN SİNİRLİ HALİ TEHLİKELİ

4 burçtan oluşan ateş grubu doğuştan sinirli olanların öfkeleri ve duygularına kısa sürede yenilmesi ile özellikle kendinin haksız çıkarıldığı durumlarda sinir kontrolünü kaybetmesi durumunda karşısındakini deliye döndüren Yay, Koç, Akrep ve Aslan burçlarının özellikleri anlatılmaktadır.Astroloji haritasındaki ateş elementinin en vahşi sahibi ve fevri çıkışlarıyla ünlü olan 4 burcu derledik. Koç, Aslan, Akrep ve Yay burçları doğuştan sinirli olabilir ve öfkelerine ve duygularına çok çabuk yenilir.Sizler için bu 4 burcun sinirli hali hakkında bilgi veriyoruz. Koç burcu, sözleri sorgulandığı an sinir küpü olurlar ve öfkesi sinirleri adeta çantalarında bir ihtiyaç gibi dolaştırırlar. Ayrıca Koç burçları kıskandırıldıklarını fark ettiklerinde önlerinde kim varsa ezer geçerler. Aslan burçları sinirli anlarında çok keskin cümleler kullanabiliyorlar. Çok kolay sinir haline girmeyen Aslan burçlarının sinirli anından korunmak için sığınaklara kaçmanız gerek. Özellikle kendinin haklı olduğu bir yerde haksız çıkarılmak Aslanların öfke kontrolünün kaybetmesine neden olur. Akrep burcu sinirliyken fiziksel hasara da neden olabilir. Akrep burcu sinirli olduğundan orada uzaklaşın. Akrep burçlarını en çok sinirlendiren durum ise olması gereken bir durumun olmaması ya da gecikmesi duygu kontrolünün kaybına neden olur. Yay burcu tersinde ortaya çıkardığı sinir haliyle karşısındakini deliye döndürür. Yay burcuyla sinir anında baş etmek oldukça zordur. Bir kere fırlayınca ateşi çıkarır ve öfkesi siniri asla çekilmez. Yay burçlarının sinirli hali çok kırıcı ve yıpratıcı olabiliyor. Bu yüzden, bu 4 burç ile sinirli anlarında muhatap olmamanızı tavsiye ediyoruz. Aksi halde çok yıpratıcı olabilirler. Bu burçların sinirlerini önlemek için öfkelerini kontrol etmeleri çok önemlidir. Yani, öfkelerini ve duygularını kontrol etmeyi öğrenmeleri çok önemlidir. Bunu yaparken, onların çevresinde barış ve huzur ortamının sağlanması da çok önemlidir.