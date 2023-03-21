Bu burçları hayatınızdan hemen uzaklaştırın! Enerjinizi sünger gibi çeken 3 burç açıklandı!













BALIK BURCU

YAY BURCU

YENGEÇ BURCU

Burçlar, insanın hayatını büyük ölçüde etkileyen ve kişinin karakterinin gelişiminde çeşitli değişikliklere neden olan faktörlerden biridir. Özellikle gökyüzündeki tüm olaylar burçlar dünyasında önemli değişimleri tetikler.Burçlar dünyasında, çeşitli ortak özellikleri paylaşanlar da vardır. Bu ortak belirtilerden biri de mutsuzluklarının ve hayata olumsuz bakışlarının ön planda olduğu belirtiler ise, kişinin hayatını umutsuzluğa iten belirtiler tespit edilmiştir. Bunlar hayata olumsuzluk saçan burçlar;20 Şubat ile 20 Mart arasında doğan ve su elementine sahip insanlar Balık burcudur. Balık burcu genel özelliklerinin başında duygusal tavırları olan insanlar iken, Balık burcu olağanüstü melankolik bir tavır sergiler. Genelde yaşama sevincinden yoksun olan balıklar karamsarlığa çok düşkündür. Olayların hep kötü tarafından bakmaya alışkın olmaları çoğu zaman onları yaşadıkları olaylardan çok daha fazla etkiler.24 Kasım ile 22 Aralık arasında ateş elementiyle doğan insanlar Yay burcudur. Yay, genellikle hemen hemen herkesle kolayca ilişki kurabilen ve yine de çok iş yapabilen insanlardır. Yay burçları da çok geniş çevrelere sahiptir. Her şeyin kendi istekleri doğrultusunda gitmesini isteyen bir Yay burcu, bu istekleri yerine gelmediğinde çok sert ve fevri davranışlarla tüm iyimserliğinizi kötüye çevirebilir.23 Haziran ile 22 Temmuz arasında doğan ve su elementine sahip insanlar Yengeçtir. Yengeçler genel özelliklerinde duygusal tavırları ön planda olan insanlar olsalar da Yengeçler bu duygusallıktan çoğu zaman faydalanabilirler. Genellikle arabesk tavra sahip olan yengeçler, çabuk sinirlenmeleriyle ünlüdür. İncinme eğiliminde oldukları için neler olduğunu anlamakta çeşitli zorluklar yaşayabilirsiniz.