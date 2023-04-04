Bu burçların dediğine inanılmaz! Hayatı yalan olan 4 burç: Onlara güvenen pişman olur







EN YALANCI DÖRT BURÇ







Burçların özelliklerine inanan insanlar internet üzerinden hangi burcun kişiliğe hangi özelliği kattığını da merakla araştırıyor. Peki en yalancı 4 burç hangisi? Bu burçlara asla inanmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bazen insanlar yalan belli sebepler dolayısıyla yalana başvurmak zorunda kalabiliyor. İnsanların yalan söyleme amaçları ise belli başlıklarda incelenebilir. İlk olarak kişiler kendilerini birilerinden ya da farklı suçlardan korumak için yalan söyleyebiliyor. İnsanlar bulundukları ortama uyum sağlayabilmek ya da başkalarının beğenisini kazanmak için yalana başvurabiliyor. Bazı insanlar ise başarılarını abartarak özgüvenlerini yükseltmek için yalan söyleyebiliyor. Bazı insanlar ise yalan söyleyip istedikleri şeyi elde etmek istiyor. Bazı insanlar başkalarının duygularını incitmemek için yalan söyleyebiliyor ya da başkalarını manipüle ederek kontrolün elinde olmasını isteyen insanlar da yalana başvurabiliyor. Yalan söylemek ise elbette ki hem toplum içinde hem de ikili ilişkilerde olumsuz bir etki yaratıyor. İlişkiler sonlanabiliyor, güven kırılıyor ve duygusal olarak yıkıcı oluyor. Yalan söylemek yerine iyi bir iletişim kurmak ve açık sözlü olmak insanların daha çok işine yarıyor. Astrolojik anlamda da bazı burçların yalan söyleme potansiyeli ise daha fazla olarak biliniyor. İlk olarak en çok yalan söyleyen burçlardan biri İkizler burcu. İkizler burcu Merkür gezegeni tarafından yönetilen ve iletişim odaklı bir burç olarak bilinir. İkizler burcu kişiler zeki, meraklı, çevik ve konuşkan insanlardır ve iletişim becerileri çok yüksektir. İkizler burcunun olumsuz özellikleri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ancak genel olarak İkizler burcu yalan söylemeye gerek duymasa da diplomatik anlamdaki başarıları sebebiyle bazen gerçeği saklayabilirler. İkizler burcu kişiler sosyal insanlardır ve insanlarla kolaylıkla bağ kurar. İkizler burcu insanlar güzel sohbetleriyle de bulundukları ortamlardaki insanları etkilemeyi becerirler.En çok yalan söyleyen burçlardan biri de Akrep burcudur. Akrep burçları Plüton ve Mars gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve duygusal bir burç olarak bilinir. Genel olarak Akrep burcu insanlar sezgileri ve iradeleri güçlü olarak bilinir. Akrep burçlarının özellikleri gezegenlerine ve doğum haritalarına göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak özel hayatlarını gizlemeyi seven insanlardır. Akrep burçları sezgileri güçlü ve duygusal zekaları yoğun olmakla birlikte başkalarını kullanmak için bu zekalarını kullanabilmektedir. Akrep burçları kendi duygularını gizleme konusunda usta olsa da kötü niyetli olmaları sebebiyle değildir. Genel olarak kendilerini kötülüklere karşı koruma içgüdülerine sahiptir. Bir diğer yalan ustası burç ise Terazi burcu. Terazi burçları Venüs gezegeni tarafından yönetilir ve uyum ve adaleti güçlü burçlardan biridir. Terazi burcu insanlar genel olarak adil davrandıkları için dürüst ve güvenilirdir. Terazi burçlarının yalan söyleme durumları da kişiden kişiye göre değişmekle birlikte uyum ve dengeyi koruyabilmek için zaman zaman yalana başvurabiliyor. Aynı zamanda bunun sebebi başkalarını incitmek istemedikleri için de olabiliyor. Terazi burçları ilişkileri içinde de karşı tarafı mutlu etmek istedikleri için zaman zaman gerçek olmayan şeyler anlatabiliyor. Son olarak en yalancı burçlardan biri de Yengeç burcu. Yengeç burçları Ay gezegeni tarafından yönetilen duygusal bir burçtur. Yengeç burçları genel olarak şefkat, sevgi dolu ve koruyucu kişilerdir. Aynı zamanda aileleri ve arkadaşları için de derin bağlar kurma yetenekleri vardır ve onları koruma içgüdülerine sahiptir. Yengeç burçları için yalan söyleme özelliği kişiden kişiye göre değişkenlik gösterse de yalan söyleme sebepleri genel olarak koruma ve duygusal anlamda güvene alma içgüdüsüdür. Bu sebeple bazen ya kendilerini ya da sevdiklerini korumak için yalana başvurabilirler. Yengeç burçlarının yalan söyledikleri zaman değişen hareketleri onları ele verir çünkü duygusal yapıları sebebiyle davranışlarında değişkenlik fark edilerek tutarsızlıkları anlaşılabilir.