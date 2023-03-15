Bu burçların nefes almaya bile dermanı yok! Hayattan keyif almayan 3 burç ortaya çıktı!

Hayat enerjilerini tamamen yitiren burçları haberimizin devamından bulabilirsiniz…
BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)
Başak kendini ifade etmekte zorlanır ama kimse onları anlamaz. Her şeyi içine attı. Coşkudan yoksun bir Başak burcu, sonu belirsiz bir yolda yürür. Sadece "sabır" diyor.
YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)
Bir yerde oturup sabaha kadar ağlayabilir. Bugünlerde Yay burcu çevresindekilerden sadece sağduyu bekleniyor.
BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)
Balık olanlar ne çektiyse, "Bana bunu yapmaz" diyen insanlardan çekti. Aşırı değer verme balık burcunun yaşam enerjisini tüketti. Sabrı taşan balığın bir süre kendi haline bırakılması iyi olacaktır.