Bu burçların nefes almaya bile dermanı yok! Hayattan keyif almayan 3 burç ortaya çıktı!







BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)







YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)

BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)

Hayat enerjilerini tamamen yitiren burçları haberimizin devamından bulabilirsiniz…Başak kendini ifade etmekte zorlanır ama kimse onları anlamaz. Her şeyi içine attı. Coşkudan yoksun bir Başak burcu, sonu belirsiz bir yolda yürür. Sadece "sabır" diyor.Bir yerde oturup sabaha kadar ağlayabilir. Bugünlerde Yay burcu çevresindekilerden sadece sağduyu bekleniyor.Balık olanlar ne çektiyse, "Bana bunu yapmaz" diyen insanlardan çekti. Aşırı değer verme balık burcunun yaşam enerjisini tüketti. Sabrı taşan balığın bir süre kendi haline bırakılması iyi olacaktır.