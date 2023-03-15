YAŞAM
15 Mart 2023 - 17:45

Bu burçların nefes almaya bile dermanı yok! Hayattan keyif almayan 3 burç ortaya çıktı!

Şu anda yaşam enerjisi tükenmiş 3 burç göze çarpıyor. Sabırlı oldukları sürece her şey her zaman yoluna girecek. Nefes alma alanına ihtiyaçları var. Hayat enerjisi olmayan 3 burç hangisi? Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

YAŞAM
15 Mart 2023 - 17:45
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Bu burçların nefes almaya bile dermanı yok! Hayattan keyif almayan 3 burç ortaya çıktı!
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Hayat enerjilerini tamamen yitiren burçları haberimizin devamından bulabilirsiniz…

burç

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)



Başak kendini ifade etmekte zorlanır ama kimse onları anlamaz. Her şeyi içine attı. Coşkudan yoksun bir Başak burcu, sonu belirsiz bir yolda yürür. Sadece "sabır" diyor.

YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)

Bir yerde oturup sabaha kadar ağlayabilir. Bugünlerde Yay burcu çevresindekilerden sadece sağduyu bekleniyor.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)

Balık olanlar ne çektiyse, "Bana bunu yapmaz" diyen insanlardan çekti. Aşırı değer verme balık burcunun yaşam enerjisini tüketti. Sabrı taşan balığın bir süre kendi haline bırakılması iyi olacaktır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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