









BAZI BURÇLAR İÇİN HAYAT DAHA DA ZOR







Bu burçlarla hayat çok zor! Başarıya tahammülleri yok! Kıskançlığı had safhada yaşayan burçlar... Astrolojiye göre, kıskançlık duygusu en fazla olan burçlar vardır. Bu burçlara sahip insanlar, başkalarının başarısına tahammül edemezler ve ilişkilerinde partnerlerinin başarılarını kıskanarak mutsuz olurlar. Bu tür insanlarla ilişki sürdürmek zor olabilir çünkü onların desteğini hiçbir zaman hissedemezsiniz. Kıskançlık duygusunun doruklarda olduğu burçlar hakkında bilgi veren bir liste, Posta.com.tr tarafından derlendi. İşte detaylar...Astroloji, hayatımızdaki insanlar hakkında bazı ipuçları sağlar. Bazı burçlar ise kıskançlık konusunda öne çıkar. Bu burçlara sahip insanlar, partnerlerinin her şeyini kıskanır. Başarılarına bile tahammül edemezler. Eğer kıskanç burçları merak ediyorsanız, yazımıza göz atabilirsiniz. İşte o burçlar...Boğa Burcu: Sahiplenme ve istikrar arayışlarıyla tanınırlar. Genellikle sadık birer ortak olsalar da, partnerlerinin başarısını kendi güvenlikleri veya rahatlıkları için bir tehdit olarak algıladıklarında kıskançlık duyabilirler. Eşlerinin başarıları kendi başarılarını gölgede bıraktığında, yetersizlik duygularıyla mücadele edebilirler. Yengeç Burcu: Son derece duygusal ve hassastırlar. Partnerlerinin başarıları onları güvensiz veya gözden kaçmış hissettirdiğinde kıskançlık yaşayabilirler. Duygusal bağlara önem veren Yengeçler, eşlerinin başarılarının ihmal edildiğini veya gölgede kaldığını hissederlerse kıskançlık hissiyle mücadele ederler ve güvence arayışına girerler. Aslan Burcu: Aslanlar, ilgi odağı olma ve başkalarının hayranlığını kazanma konusunda gelişmişlerdir. Eşlerinin başarıları dikkatlerini kendilerinden uzaklaştırırsa kıskanabilirler. Ayrıca rekabet duygusuyla mücadele etme eğilimindedirler ve partnerlerinin başarılarını tam anlamıyla kutlamayı kıskançlık duymadan zor bulabilirler.