Bu çay metabolizmayı uçuşa geçirecek! Ödem atmaya bire bir ‘yeşil toz' tarifi

İÇERİĞİNDEKİ KAFEİN ENERJİ DÜZEYİNİ ARTIRIYOR

METABOLİZMAYI HIZLANDIRARAK SAĞLIKLI KİLO VERMEYİ DESTEKLİYOR

DİKKATİ VE HAFIZAYI GELİŞTİRİYOR

NÖRODEJENERATİF BOZUKLUKLARA VE BİLİŞSEL GERİLEMEYE KARŞI KORUYOR

KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİREBİLİR

KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR

KARACİĞER FONKSİYONLARINI DÜZENLİYOR

Matcha çayı klasik Japon kültüründeki çay seremonilerinde kullanılan antioksidan özelliği yüksek olan bir yeşil tozdur. Bu çay kilo vermek ve ödem atmak isteyenlerin yeni gözdesi oldu. İşte detaylar…Matcha son zamanlarda "süper besinler" olarak adlandırılan en önemli besinlerden biri olarak listelerde yer aldı. Bu toz gıda çay olarak tüketilebilir. Smoothie gibi içeceklerde kullanılır. Peki bu popüler "yeşil toz" nedir ve neden bu kadar iyi biliniyor? Doktor ve gıda uzmanı Dr. William Lee, matcha'nın özel bir yeşil çay türü olduğunu ancak polifenoller açısından normal yeşil çaydan daha zengin olduğunu söylüyor. Matcha'da bulunan antioksidanların metabolik hızı artırma, kolesterolü düşürme ve kardiyovasküler sistemi iyileştirme gibi birçok sağlık yararı da gösterilmiştir. Matcha, taze tadı, koyu yeşil pigmenti ve yüksek antioksidan içeriği ile karakterizedir. Yeşil çay; Yeşil çay; epikateşin (EC), epigallocatechin (EGC) ve epicatechin gallate (ECG) adlı antioksidanları içerse de, matcha; epigallocatechin gallate (EGCG) en zengin gıda olarak listeleniyor. Beslenme uzmanı Jenna Volpe, matcha'nın bu kadar yüksek kateşin konsantrasyonuna sahip olması nedeniyle, matcha ve yeşil çayın sindirimden kalp sağlığına, metabolizmaya, bilişsel işleve ve kanseri önlemeye kadar her şey için harika olduğunu söylüyor.Cleveland Clinic'e göre Matcha kahve, yeşil çay ve siyah çaydan daha zengin bir kafein kaynağıdır. Kafein içeriği değişir, ancak Molecules dergisinde yayınlanan bir çalışma, bir gram matcha tozu başına 18,9 ila 44,4 mg arasında değişen verilerle öne çıkıyor. Volpe'ye göre bir fincan matcha 76 ila 180 mg kafein içerir. Ancak Volpe, matcha'daki kafeinin bazı kişilerde anksiyete, uykusuzluk ve hassas bağırsak sendromu gibi belirtilere neden olabileceği için burada dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Beslenme uzmanları, matcha'nın kafeine duyarlı olmayanlar için iyi bir kafein kaynağı olabileceğini ve ihtiyaçları olan kafeini sabah almaları gerektiğini, yoksa uykuyu bölebileceğini açıklıyor.Kilo vermek istiyorsanız ne içtiğiniz önemlidir. En popüler içeceklerden biri olan matcha üzerine yapılan araştırma önemli veriler ortaya koyuyor. Ağustos 2022'de Frontiers in Nutrition'da yayınlanan bir hayvan araştırması, matcha çayının obeziteyi azaltmada ve metabolik bozuklukları iyileştirmede rol oynayabileceğini öne sürdü. Lee, başka bir çalışmanın, matcha'nın yağ yakma potansiyeline sahip olduğunu öne sürdüğünü söyledi. Araştırmacılar, 19 ila 35 yaşları arasındaki normal, sağlıklı kilolu kadınlarda matcha üzerinde çalıştılar ve koşu bandı antrenmanından önce matcha içmenin, metabolizmanın bir belirteci olan toplam vücut yağ oksidasyonunu %35 artırdığını buldular. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism'de Eylül 2018'de yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Lee, matcha'nın egzersiz sırasında vücudun yağ asitlerini parçalamasına yardımcı olarak vücut yağını esasen azalttığını açıklıyor.Kafeinin uyarıcı etkileri uzun zamandır bilinmektedir. Bu etkileri artırabilecek başka bir şey de, Matcha'da bulunan ve Cleveland Clinic'in daha iyi odaklanma ve azaltılmış stres ile ilişkili olduğunu söylediği amino asit teanindir. Nisan 2021'de Nutrition Research'te yayınlanan, akut strese maruz kalan ergenlerde yapılan randomize kontrollü bir araştırmaya atıfta bulunarak şunları söyledi: Lee, "Matka içmek uyanıklığı, konsantrasyonu ve bilişsel işlevi geliştirir" diyor. Aynı araştırmacılar, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlar bulmuşlardır. Mayıs 2021'de The Nutrient'te yayınlanan çalışma, kafeinli matcha'nın duygusal stres altındaki kişilerde uyanıklığı ve görev performansını tek başına kafeine göre daha fazla iyileştirdiğini buldu. Bazı araştırmacılar, teanin, kafein ve EGCG'nin varlığı nedeniyle dikkat ve hafıza üzerindeki etkilerinden dolayı matcha'yı "ruh hali ve beyin gıdası" olarak adlandırdılar.Beslenme uzmanı Volpe, yeşil çay ve matka benzerdir, ancak matka aslında hücreleri hasara karşı koruyan ve yaşlanma sürecini birçok yönden yavaşlatan özel antioksidan özelliklere sahip pigmentli bir flavonoid olan 'quercetin' açısından çok yüksektir. Aralık 2020'de Nutrient dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Matcha, K vitamini açısından zengindir. Araştırmacılar, günlük matcha tozu tüketiminin yaşlı kadınlarda bilişsel gerilemeyi önlemede etkili olduğunu bulmuşlardır. Volpe da. Matcha'nın kan-beyin bariyerini geçebilen “quercetin” açısından zengin olduğunu, bu nedenle Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklardaki rolünün iyi çalışıldığını söyledi. Biomolecules dergisinin Ocak 2020 sayısında yayınlanan bir araştırmaya göre, “quercetin” ile Alzheimer hastalığına karşı nöroprotektif etkileri arasındaki ilişki iyi belgelenmiştir.Matcha, kalp sağlığını iyileştiren bir yaşam tarzının parçası olabilir. Volpe, hiçbir yiyeceğin tek başına hastalığı önleyecek sihirli bir değnek olmadığını, ancak dengeli beslenmenin bir parçası olarak kullanıldığında yardımcı olabileceğini söyledi. Volpe, "Macha çayındaki EGCG, kalp hastalığına katkıda bulunan iki faktör olan oksidatif stres ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur" diyen Volpe, çayın kalbi koruyucu etkilerinin iyi araştırıldığını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, araştırmaların çoğu yeşil çay ve hayvanlara odaklanmıştır. Önceki bir meta-analiz, yeşil çay tüketimi ile genel kalp hastalığı riski için olumlu sonuçlar arasında bir ilişki bulmuştur. Hayvan çalışmaları, daha kapsamlı insan çalışmalarına ihtiyaç duyulmasına rağmen, matcha'nın toplam kolesterolü düşürmede rol oynayabileceğini düşündürmektedir.Volpe, matcha'nın kanser hücrelerinin büyümesini kontrol etmeye ve önlemeye yardımcı olabileceğini, ancak araştırmaların halen devam ettiğini söyledi. Volpe, "Yeşil çay ve matkanın belirli kanser türlerini önlemedeki rolü dünya çapında uzun yıllardır araştırılıyor, ancak araştırmacılar bunun nasıl çalıştığını daha yeni anlamaya başlıyor" dedi. Teorik bir mekanizma EGCG olabilir. Molecules dergisinde Temmuz 2020'de yayınlanan bir incelemeye göre, bu çay bileşiğindeki EGCG'nin belirli kanser türlerinin önlenmesinde ve önlenmesinde önemli bir rol oynadığına dair klinik kanıtlar vardır. Matcha ve EGCG ile ilgili kanser araştırmalarının çoğu meme ve kolon kanseri araştırmalarıyla ilgilidir. Li, Aging'in Ağustos 2018 sayısında yayınlanan ve matcha çayının meme kanseri kök hücrelerinin çoğalmasını durdurabileceğini gösteren araştırmaya atıfta bulunarak söyledi. Başka bir çalışma, EGCG'nin kolon kanseri kök hücrelerini de baskıladığını gösterdi.Kandaki toksinleri uzaklaştıran karaciğer, çevresel etkiler ve sağlıksız yaşam standartları nedeniyle giderek daha fazla zarar görmektedir. Karaciğer yağlanması son zamanlarda artış göstermekte ve bu durum insülin direnci, obezite gibi hastalıklarda da görülmektedir. Burada yine matchanın faydaları öne çıkıyor. Araştırmacılar, Haziran 2021'de Nutrients dergisinde yayınlanan obez fareler üzerinde yapılan bir hayvan araştırmasında, matcha verilen bir grup farenin alkolsüz yağlı karaciğer hastalığını azalttığını ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirdiğini gözlemlediler. Matchadaki kateşinler, özellikle EGCG, alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı olan kişiler için faydalı olabilir. Daha fazla insan gücüne ihtiyaç var. Medicines dergisinin Mart 2022 sayısında yer alan bir incelemeye göre, EGCG'nin karaciğer hastalığına katkıda bulunan oksidatif stresin neden olduğu iltihaplanma üzerinde yararlı etkileri vardır.