Bu çayın faydalarını duyan bir daha vazegçemiyor! Eklem ağrısından kireçlemeye kadar tüm hastalıkların dermanı oluyor







ÇINAR YAPRAĞI FAYDALARI











Bitkilerin sağlık açısından faydaları uzun zamandır bilinmektedir. Modern tıbbın gelişimi öncesinde, alternatif tıp uygulayıcıları tarafından kullanılan bitkiler ve bitki yaprakları birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Hatta bazı bitkilerin çayları dahi günümüzde mutfaklarımızda yaygın bir şekilde tüketilmektedir. Çınar ağacının yaprağı da bu şifa verici bitkilerden biri olarak bilinir. Çınar ağacı (Platanus orientalis), ülkemizde yaygın olarak yetişen bir türdür ve Platanaceae (Çınargiller) familyasına aittir. Çınar ağacının yaprakları birçok fayda sağlar. Özellikle gölgesiyle tanınan çınar ağacı, uzun ömrü nedeniyle "anıt ağaç" olarak da adlandırılır. Çınar yaprağının faydaları ise oldukça çeşitlidir.Çınar yaprağı, öncelikle kemik ve eklem sağlığını korur. Kireçlenmeyi azaltır ve romatizma ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Aynı zamanda cildi canlandırır, temizler, yaraların iyileşmesine ve cilt hücrelerinin yenilenmesine destek olur. Ödem atıcı karışımlarda sıkça kullanılan çınar yaprağı, diş ve diş eti hastalıklarına karşı etkilidir ve epilepsi semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Çınar yaprağından tam anlamıyla fayda sağlamak için doğru kullanım önemlidir. Çınar yaprağını doğadan toplamak veya satın almak ve nem olmayacak şekilde kurutmak gerekmektedir, çünkü doğadan toplanan yapraklar bakteri ve mantar barındırabilir. Kurutulan çınar yapraklarını kaynar suya ekleyerek 1 dakika kaynatıp demlemek gerekir. Çınar yaprağı çayının ılık olarak tüketilmesi önerilir ve 15 gün boyunca içildikten sonra 3-4 gün ara verilip tekrar içilmesi tavsiye edilir. Ancak bitkisel tedavilerde dikkatli olmak ve uzman bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Her bitkinin farklı etkileşimleri ve yan etkileri olabilir, bu nedenle önerilen kullanım şekline uygun olarak çınar yaprağını kullanmak önemlidir.