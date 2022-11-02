MAGAZİN
02 Kasım 2022 - 11:58

Bu çifti daha önce birlikte görmediniz: Müge Anlı ve eşinin ilk karesi sızdı

Ünlü sunucu Müge Anlı ile eşi ilk kez yan yana görüntülendi. Çift, Haziran ayında dunyaevine girmişti.

MAGAZİN
02 Kasım 2022 - 11:58
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Bu çifti daha önce birlikte görmediniz: Müge Anlı ve eşinin ilk karesi sızdı


Gündüz kuşağının en sevilen ismi olan Müge Anlı, hafta içi her gün ekranlarda olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde evlenmeye karar verdiğini açıklayan ve akabinde evlenen ünlü isim, şimdiye kadar eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntü vermemişti. Müge Anlı’nın sevenleri çiftten gelecek güzel kareyi aylarca bekledi. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ve eşi bir davette ilk kez yan yana görüntülendi.

Müge Anlı ve yeni eşinden ilk kare!

Ünlü gazeteci Müge Anlı, uzun yıllardır sunduğu program ile adından sık sık söz ettiriyor. Daha önce özel hayatını duymaya alışkın olmadığımız Müge Anlı, Haziran ayında programının sezon finalinde evlenmeye karar verdiğini açıklamıştı.



Emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik kararı alan Müge Anlı, çok geçmeden nikah masasına oturdu. Nikah merasimine aile dostları ve yakın arkadaşlarını çağıran Müge Anlı, basının tek kare görüntü almasına izin vermemiş ve kendi de paylaşmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile bir davete katılan Müge Anlı ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Daha önce çiftin hiçbir fotoğrafı yayınlanmamış ve düğünden de görüntü paylaşılmamıştı. Öte yandan Müge Anlı, düğününden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabına eşinin soyadını ekleyerek ismini Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak değiştirmişti.

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu çiftinin ilk görüntüsü, ünlü ismin sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Müge Anlı ve yeni eşi…

Müge Anlı

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 yılında Adana’da doğmuştur. Lise eğitiminin ardından polislik mesleğine adım atan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ve sonrasında Adana Emniyet Müdürlüğünde görev almıştır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. Sınıf emniyet müdürüdür. Şinasi Yüzbaşıoğlu, Haziran 2022’de gazeteci Müge Anlı ile evlenmiştir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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