Bu çorbanın faydası saymakla bitmiyor! Kansere savaş açan brokoli çorbası







BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ







Kanserden koruyucu özellikleri ile bilinen brokoli, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Brokoli çorbası tereyağı ve zeytinyağı ile lezzetlendirilen bu çorba, Anadolu'nun otantik lezzetlerinden biridir. Baharatlarla zenginleştirilerek servis edilen brokoli çorbası, soğuk havalarda hem sıcaklık hem de sağlık için harika bir seçenektir. İşte kanserden koruyan brokoli çorbası tarifi... Brokoli, antioksidan özellikleriyle bilinen bir sebzedir ve kansere karşı koruyucu etkisiyle de ön plana çıkmaktadır. İçeriğindeki sulforafan adı verilen bileşik, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir ve ölümünü sağlayabilir. Ayrıca, brokoli lif açısından da zengin bir sebzedir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir. Brokoli çorbası, bu faydalı sebzeyi lezzetli bir şekilde tüketmenin harika bir yoludur.Brokoli çorbası yüksek besin değeri ile sağlıklı bir seçenek. Brokoliyi tamamen blendırdan geçirmek önemli bir püf noktası. Brokoli çorbası yapmak için öncelikle brokoliler haşlanmalı, sonra suyu ayrılmalı. Farklı bir tencerede zeytinyağı ve tereyağı eritilmeli, üzerine un eklenerek kavrulmalı. Brokoli suyu tencereye azar azar eklenmeli ve sürekli karıştırılmalı. Tüm su eklendikten sonra 3 dakika kaynatılmalı ve haşlanmış brokoliler de eklenmeli. El blenderı ile pürüzsüz kıvama getirilen çorbaya baharatlar eklenmeli ve bir taşım kaynatıldıktan sonra servis edilmeli.