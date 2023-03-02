Bu Cuma BİM'e gitmeyen karalar bağlayacak! O ürünün 5 kilosu 100 TL'ye düştü!







3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

Nevresim seti 249,00 TL Lastikli Çarşaf Seti 159,00 TL Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199,00 TL Omuz Çantası 85,00 TL Eşofman Altı 79,50 TL 50 inç Android Led TV 5.599,00 TL Dik Süpürge 649,00 TL Fastfryer 2.599,00 TL Çift Yönlü Isıtıcı 399,00 TL Donuk Baget 39,95 TL Bütün Piliç Poşet 37,50 TL Dana Kangal Sucuk 69,00 TL Baton Piliç Salam 36,00 TL Üçgen Mantı 27,50 TL Kaşık Pasta 69,00 TL Yarım Yağlı Yoğurt 99,00 TL Tost Peyniri 175,00 TL Beyaz Peynir 57,50 TL Kefirli Yoğurt 13,50 TL Labne 46,50 tL Süt Çeşitleri 34,50 TL







BİM'in Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirim kataloğu, birçok üründe cazip fiyatlar sunuyor. Özellikle ev ve mutfak ihtiyaçlarında indirimlerin yoğunlaştığı katalogda, XXL Fastfreyer dikkat çeken ürünlerden biri oldu. Bunun yanı sıra, gıda ürünlerinde de indirimlerin olduğu görülüyor. Böylece vatandaşlar, ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. BİM'in her hafta yayınladığı indirim katalogları, vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor ve birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.