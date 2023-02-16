Bu davranış sizi ele veriyor! Tutma şeklinize göre aşk hayatı, kariyer, sağlık, para, geleceğinizi oradan anlayabiliyorlar... Herkes farklı şekilde tutuyor... Bakalım siz nasıl tutuyorsunuz?







TELEFON TUTUŞ ŞEKLİNİZ KİŞİLİĞİNİZİ BELİRLİYOR







DUDAK ŞEKLİNİZ KARAKTERİNİZİ BELİRLER

Psikolojik olarak insanların telefonlarını tutuş şekline göre bile aşk hayatları, karakter analizleri yapılabiliyor. Peki telefon tutuş şekline göre karakter belirlemesi nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yapılan araştırmalara ve testlere göre insanların günlük hayatlarındaki bazı hal ve tavırları kişilik özellikleri ile ilgili ipuçları barındırıyor. Telefon tutuş şekilleri de insanların karakter özellikleri, aşk hayatları ve davranışları ile ilgili ipuçları vermektedir.Telefon tutuş şeklinize göre karakteriniz nasıl? İşte o ipuçları;Birinci tutuş şekline göre telefonunu aynı elinin baş parmağıyla tutan kişilerin iyimser, özgüvenli, gamsız bir insan olduğunu göstermektedir. Hayatın nasıl olabileceğini kabul ederek yaşayan bu insanlar şikayetçi ve sızlanan biri olmaz. Yeteneklerine güvenir.İkinci tutuş şekline göre telefonuyla işlem yapmak için baş parmağını kullanan insanların sezgisel özellikleri güçlüdür, pragmatik ve bilge insanlardır. Dikkatli şekilde yaşayan bu kişiler bilinçlidirler. Sezgisel güçlü olan bu insanlar iyi bir karakter yargılayan kişilerdir. İnsanların gözlerinden kaçan küçük ayrıntıları bile siz anlayabilirsiniz.Üçüncü tutuş şekline göre telefonunu iki eliyle tutan ve baş parmağını kullanan insanlar enerjik, zeki ve çok yönlü kişilerdir. Bu insanlar değişimin bir parçası olmaktan memnun olabilir ve uyarlanabilir yapıda insanlardır. Analitik zekaları güçlü ve hayattaki karışık sorunları çözmede başarılıdır.Dördüncü tutuşa göre telefonunu bir eliyle tutup diğer elinin işaret parmağını kullanan insanlar spontane ve yaratıcı insanlardır. Kendilerinin enerjisini çoğaltmak için dışa dönük, sosyal kişilerdir. Bu insanların zengin bir hayal gücü vardır ve sürekli para akışlarını nasıl çoğaltabileceklerini düşünürler. Girilen ortamlarda dikkat çeken çekici insanlardır.Hal ve tavırlar dışında insanların fiziksel özellikleri de insanların karakter özellikleri ile ilgili ipuçları verir. İlk olarak dudak şekillerine göre insanların kişilikleri ile ilgili yorum yapmak mümkündür.Dolgun dudakları olan insanların hayattaki doğal tavırları dikkat çeker. Yalnız kalmayı sevmezler, ilişkilerini heyecan içinde yaşamayı ve eğlenceli insanlardır. Büyük ağız yapısına sahip dudakları olan insanlar cömert ve yardım sever insanlardır. Dudak yayı belirsiz olan insanlar duygusal olmayı sevmezler. Sorumluluk üstlenmeyi severler ancak başka insanların problemleriyle ilgilenmezler.Bu insanlar güvenilir insanlardır. Bu insanlar imkansız olarak hiçbir şeyi görmezler. Her şeyi zamanında yapmayı severler. Hayatlarına giren insanlara güvenmeyi tercih ederler ve birçok problemi çözebilen kişilerdir. Dudak yayı yuvarlar olan insanlar dünya üzerindeki en kibar insanlardır. Genel olarak insanlarla vakit geçirmeyi severler ve sevecen insanlardır. Etrafındaki insanlar onların ne kadar düşünceli, hassas ve kibar olduklarını düşünürler. Talihsiz olaylar yaşandığı zaman yardımcı ruhları ortaya çıkar. Bu dudak yapısındaki insanlar her zaman yardıma açık insanlardır.