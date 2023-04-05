ING Bank tarafından bayram kampanyaları gelirken alışverişe çıkacakların cebi bu haberle beraber rahatladı. ING Bank tarafından uygun faiz oranları ile nakit ihtiyacı olanlara kredi duyurusu gelirken vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. ING Bank kredi faiz oranları ve başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.
Kredi
05 Nisan 2023 - 23:15
Bu desteğe kimse hayır diyemeyecek! O banka cepleri nakit parayla dolduracak: 5000 TL bayram kampanyası başladı
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kampanyalar duyurulmaya başlarken acil nakit ihtiyacı olanların imdadına yetişildi. Yeni bir kredi kampanyası haberi gelirken düşük faizli oluşu ilgiyi arttırdı. İşte, nakit ihtiyacı olanlara bayram kampanyası...
Kredi
05 Nisan 2023 - 23:15