Kredi
05 Nisan 2023 - 23:15

Bu desteğe kimse hayır diyemeyecek! O banka cepleri nakit parayla dolduracak: 5000 TL bayram kampanyası başladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kampanyalar duyurulmaya başlarken acil nakit ihtiyacı olanların imdadına yetişildi. Yeni bir kredi kampanyası haberi gelirken düşük faizli oluşu ilgiyi arttırdı. İşte, nakit ihtiyacı olanlara bayram kampanyası...

Kredi
05 Nisan 2023 - 23:15
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Bu desteğe kimse hayır diyemeyecek! O banka cepleri nakit parayla dolduracak: 5000 TL bayram kampanyası başladı
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ING Bank tarafından bayram kampanyaları gelirken alışverişe çıkacakların cebi bu haberle beraber rahatladı. ING Bank tarafından uygun faiz oranları ile nakit ihtiyacı olanlara kredi duyurusu gelirken vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. ING Bank kredi faiz oranları ve başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.

ING BANK KREDİ ŞARTLARI

ING Bank tarafından bayrama özel kampanya haberi gelirken kredi başvurusu için aranan şartlar belli oldu. Başvuruda bulunacak olanların kredi puanının en az 700 olması gerekir. Bununla beraber yüksek bir kredi puanına sahip olanların ise kredi başvurusunun onaylanma ihtimali oldukça yüksek. Düşük faiz oran imkanından faydalanabilirler. ING Bank resmi internet sayfası üzerinden kredi başvuruları başlarken değerlendirme süresi oldukça kısa tutulur. Başvurusu onaylanan kişiler ve gerekli tüm işlemleri yapmak için banka şubelerine gidilebilir.



ING bank kredi kampanyası

ING BANK KREDİ BİLGİLERİ

Kredi tutarı: 500 - 500.000 TL

Kredi vadesi: 1 - 36 ay

Faiz oranı: %1,39 - 2,64 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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