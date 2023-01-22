2020 yılında başlayan koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik kriz, pandemi geçmesine rağmen derinleşmeye devam ediyor. Vatandaşların birçok alanda satın alma gücü azalırken, devlet kurumları ise refah ödemeleri için devletin kasasını ardına kadar açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olarak başvuru yapmış tüm hanelere fatura desteğinden çocukların eğitim masraflarına, doğruluğu tespit edilen tüm vatandaşlara destek ödemelerini sürdürüyor. Bakanlık, e-devlet üzerinden başvuruya kadar birçok konuda yardım sağlıyor.
Finans
22 Ocak 2023 - 11:45
Bu destek gençlere özel! 18 yaş üstü gençler 2.215 TL harçlık alacak: Devlet tüm hazırlıkları tamamladı!
18-26 yaş arası gençlere yönelik yeni bir hibe ortaya çıktı. Başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruda bulunan gençlere 2.215 TL yardım ödenecek. İşte başvuru şartları...
Finans
22 Ocak 2023 - 11:45