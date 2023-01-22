Finans
22 Ocak 2023 - 11:45

Bu destek gençlere özel! 18 yaş üstü gençler 2.215 TL harçlık alacak: Devlet tüm hazırlıkları tamamladı!

18-26 yaş arası gençlere yönelik yeni bir hibe ortaya çıktı. Başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruda bulunan gençlere 2.215 TL yardım ödenecek. İşte başvuru şartları...

Finans
22 Ocak 2023 - 11:45
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Bu destek gençlere özel! 18 yaş üstü gençler 2.215 TL harçlık alacak: Devlet tüm hazırlıkları tamamladı!
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2020 yılında başlayan koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik kriz, pandemi geçmesine rağmen derinleşmeye devam ediyor. Vatandaşların birçok alanda satın alma gücü azalırken, devlet kurumları ise refah ödemeleri için devletin kasasını ardına kadar açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olarak başvuru yapmış tüm hanelere fatura desteğinden çocukların eğitim masraflarına, doğruluğu tespit edilen tüm vatandaşlara destek ödemelerini sürdürüyor. Bakanlık, e-devlet üzerinden başvuruya kadar birçok konuda yardım sağlıyor.



18 yaş üstü gençler 2.215 TL harçlık alacak

GENÇLER İÇİN 2 BİN 215 TL SOSYAL DESTEK HAZIRLANDI

Hayat pahalılığının en çok etkilediği grupların başında gençler olurken okula gitmenin maliyeti olduğu için toplumla etkileşime girme fırsatı bulamayan gençlere müjdeli bir haber verildi. Sosyal güvencesi olmayan 18-26 yaş arası gençlere 2.215 TL sosyal yardım ödendiği bildirildi. Söz konusu kampanyaya başvurmak için bazı belgeleri ve bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor.

Gençlere sosyal yardım ödenmesi için başvuru şartları nelerdir?

- Sosyal yardı desteğinden yararlanmak isteyen gençlerin TC vatandaşı olması gerekiyor. İkinci bir vatandaşlığa sahip gençlerin bu yardımdan yararlanamayacaklarına dikkat edilmelidir.

- Sosyal destek almak isteyen gençler 18 ile 26 yaşları arasında olmalıdır.

- Devlet çalışanı ile yaşıyorsanız veya özel bir fona bağlı çalışanınız varsa, yardım alamazsınız.

- Devlet yurtları, çocuk yurtları ve askeri personel uygun değildir.

- Başvuranın hane halkının toplam gelirini hanedeki kişi sayısına bölün. Kişi başına düşen geliriniz 2.215,60 TL ve üzerinde ise yardımlardan yararlanamazsınız.

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Elvan ÇILDIR
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