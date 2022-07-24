GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 20:53

Bu dili bilenler zengin oluyor! Senede tam 263 bin dolar kazanabilirsiniz

İnternet üzerinden en çok verilen ilanlar incelenerek bir liste oluşturuldu. O listede ise en çok aranmakta olan diller yer alıyor. Peki en çok aranan yabancı dil hangisi? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 20:53
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Bu dili bilenler zengin oluyor! Senede tam 263 bin dolar kazanabilirsiniz


İş ilanlarında belli şirketler belirlenen dillerin iyi derecede bilinmesini istiyor. Yapılan bir araştırmaya göre ise 1.5 milyondan fazla iş ilanının incelenmesi sonucunda en çok para kazandırabilecek diller listelendi. Peki o diller hangileri? En çok para kazandıran diller ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

En çok para kazandıran diller

New York'ta yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da Portekizce bilen insanlar senede 263 bin 781 dolar kazanma şansı elde ediyor. Forbes tarafından yapılan bir diğer araştırmaya göre ise ikinci sırada yer alan dil Japonya. Japonya'yı iyi derece bilen insanlar senede 97 bin 452 dolar kazanıyor. Almanca ise üçüncü sırada yer alıyor ve senede 89 bin 996 dolar kazanma şansı yakalıyor.



En Çok Para Kazandıran Diller

Para kazandırma oranları yerden yere değişiyor

Yapılan araştırmanın sonucuna göre bilinen dillerin getirdiği kazançlar büyük şehirlerde daha fazla oluyor. Chicago kentinde liste değişiyor ve Almanca'yı iyi derecede bilen kişiler senelik 144 bin 880 dolar kazanıyor. Fransızca bilenler ise 115 bin 737 dolarla ikinci sırada yer alıyor. İtalyanca'yı iyi derecede bilen insanlar ise üçüncü sırada ve senelik 84 bin 97 dolar kazanıyor. Boston kentinde de ilk sırada Almanca geliyor. Almanca bilenler Boston'da senelik 129 bin 300 dolar maaş alıyor. İspanyolca bilenler 98 bin 90 dolar alıyor ve Çince'yi iyi derecede bilenler üçüncü sırada 57 bin 787 dolarla yer alıyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre Amerika'da en çok para kazandıran dil Almanca olarak belirlendi.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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