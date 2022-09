Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok konuşulacak!

"Dış ticaret açığı artacak"

Altın ve dolar hakkında yaptığı tahminlerle gündemden düşmeyen ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamalarıyla yine gündeme oturdu. Yaptığı tahminlerde genelde yanılmayan Geçer'in son uyarısı oldukça sert oldu.Her geçen gün ihracat rakamlarındaki daralmanın arttığı söyleyen Selçuk Geçer, "Türkiye'de ihracat her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacak. Dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor." dedi. Ünlü ekonomist, ihracattaki azalmayla birlikte ithalatta yaşanan artışa da dikkat çekerken bu durumun ardından dış ticarette büyük bir açık oluşacağını da belirtti. Geçer açıklamalarının devamında, "İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Yaşanan bu durum büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekli. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu sene de bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez bankasının faiz indirmesinin nedeni buydu." sözlerine yer verdi.Ülkemizde yoksulluk sınırının asgari ücretten 4 kat fazla olduğuna değinen Geçer, vatandaşın fakirleştikçe bankaların karını artırmaya başladıklarını belirtti. Dolar kurunun her geçen gün çıkmasının sonucunda enflasyonun yükseleceğini ve işsizliğin artacağını söyleyen Geçer, bu durumda yine kaybedenin vatandaş olacağını da belirtti.Ünlü ekonomistin yaptığı açıklamasında en çok dikkat çeken nokta ise dolardaki hareketliliğin %100 olacağını iddia etmesi oldu. Geçer, dış ticaret açığıyla kısa vadeli borçlar ile ve dolardaki kıtlık ile fazla agresif hareketlerin görüleceğini söyledi. Bu yükselişin basit olmayacağını da belirten Geçer, hareketin %100'ü bulabileceğini iddia etti.