Finans
12 Eylül 2022 - 12:45

Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok konuşulacak!

Yaptığı ekonomi tahminleriyle sık sık gündeme gelen Selçuk Geçer, son videosunda doları hedef alarak ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Geçer doların yüzde 100 patlayacağını söyleyerek herkesi uyardı. İşte detaylar...

Finans
12 Eylül 2022 - 12:45
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok konuşulacak!
Altın ve dolar hakkında yaptığı tahminlerle gündemden düşmeyen ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamalarıyla yine gündeme oturdu. Yaptığı tahminlerde genelde yanılmayan Geçer'in son uyarısı oldukça sert oldu.

"Dış ticaret açığı artacak"

Her geçen gün ihracat rakamlarındaki daralmanın arttığı söyleyen Selçuk Geçer, "Türkiye’de ihracat her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacak. Dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor." dedi.

Ünlü ekonomist, ihracattaki azalmayla birlikte ithalatta yaşanan artışa da dikkat çekerken bu durumun ardından dış ticarette büyük bir açık oluşacağını da belirtti.

Geçer açıklamalarının devamında, "İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Yaşanan bu durum büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekli. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu sene de bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez bankasının faiz indirmesinin nedeni buydu." sözlerine yer verdi.

 dolar ne kadar olacak

Ülkemizde yoksulluk sınırının asgari ücretten 4 kat fazla olduğuna değinen Geçer, vatandaşın fakirleştikçe bankaların karını artırmaya başladıklarını belirtti.

Dolar kurunun her geçen gün çıkmasının sonucunda enflasyonun yükseleceğini ve işsizliğin artacağını söyleyen Geçer, bu durumda yine kaybedenin vatandaş olacağını da belirtti.

Dolardaki hareketlilik yüzde 100'ü bulacak!

Ünlü ekonomistin yaptığı açıklamasında en çok dikkat çeken nokta ise dolardaki hareketliliğin %100 olacağını iddia etmesi oldu. Geçer, dış ticaret açığıyla kısa vadeli borçlar ile ve dolardaki kıtlık ile fazla agresif hareketlerin görüleceğini söyledi. Bu yükselişin basit olmayacağını da belirten Geçer, hareketin %100'ü bulabileceğini iddia etti.

Dolar bugün ne kadar oldu?

12 Eylül 2022 Pazartesi günü güncel dolar fiyatı şu şekildedir:

Alış: 18,2294

Satış: 18,2566

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Akbank'lı olanlara bankadan güzel haber! Kart sahibi herkese 75 TL ödeme yapılacak, o tarihten önce hemen başvurun
Akbank'lı olanlara bankadan güzel haber! Kart sahibi herkese 75 TL ödeme yapılacak, o tarihten önce hemen başvurun
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada en çok kazandıran o bankalar
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada en çok kazandıran o bankalar
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
100 metrekare evde doğal gaz faturası ne kadar gelir? Metrekareye göre ödenecek doğal gaz faturası hesaplama
100 metrekare evde doğal gaz faturası ne kadar gelir? Metrekareye göre ödenecek doğal gaz faturası hesaplama
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!
Son Haberler
Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon oldu! ING, Akbank, TEB işte banka banka en yüksek promosyonlar
Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi verdi! Yerli ve milli otomobil TOGG o tarihte yollarda olacak...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi...
O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük ilgi gören markanın halka arz detayları paylaşıldı!
O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük...
Enflasyon rakamları yavaş yavaş netleşirken, emeklinin gözü kulağı Ocak 2023 zammında! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı kaç TL olacak? İşte konuşulan rakamlar ve detaylar
Enflasyon rakamları yavaş yavaş netleşirken, emeklinin gözü kulağı...
Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz ve borsalarda merakla beklenen veriler bu hafta belli olacak!
Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz...
Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı
Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı
O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL yatacak! Başvuru yapana karşılıksız para hemen hesaba ödenecek!
O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL...
Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde başı çekiyor! Promosyonunda rakamı yukarı taşıdı!
Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde...
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi en yüksek prensiptir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir...
Binlerce kişinin merakla beklediği haberi Bakan Yanık duyurdu! 2300 TL ödeme için başvurular E-devlet üzerinden yapılacak! Tam 140 bin aile faydalanacak
Binlerce kişinin merakla beklediği haberi Bakan Yanık duyurdu! 2300...
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası
İslam Memiş gram altın sorusuna net cevap verdi! O fiyatın altında bulursanız hemen alın! İşte İslam Memiş'den yeni altın yorumu
İslam Memiş gram altın sorusuna net cevap verdi! O fiyatın altında...
Sokağa idrarını yapan baba oğul bıçak darbelerinin hedefi oldu
Sokağa idrarını yapan baba oğul bıçak darbelerinin hedefi oldu
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları...
Ziraat Bankası kartı olanlara müjde! Banka ek ödeme için tarihi duyurdu, 30 Eylül’e kadar hesaplara geçecek
Ziraat Bankası kartı olanlara müjde! Banka ek ödeme için tarihi duyurdu,...