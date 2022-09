Bu düğün başka düğün

Bursa'da yaşayan down sendromlu 7 genç kız için hayalleri olan düğün gerçekleşti. Altınova Spor Tesislerinde yapılan düğün merasimi öncesi genç kızlar, kuaföre gidip saçlarını yaptırdı. Baba evinden 20'ye yakın süslenen araba ile alınan kızlar, mahallelinin alkışları eşliğinde düğün salonunun yolunu tuttu. Meşaleler eşliğinde davetlilerin arasına gelen down sendromlu gençler, giydikleri gelinliklerle herkesi duygulandırdı. Kimi ağabeyi, kimisi kardeşi, kimi babası veya akrabası ile dans eden gençler, hep beraber göbek atmayı da ihmal etmedi. Kendileri için hazırlanan pastayı kesen kızlar, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.Gençlerden Eslem Mert'in ağabeyi Alperen, “Bu düğün kardeşimin hayaliydi. Bunu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Tüm kusurlu insanların istediklerini gerçekleştirmek gerçekten çok iyi bir duygu” dedi.Kızlarının her düğün gördüğünde kendisinin ne zaman düğünü olacak diye sorduğunu ifade eden anne, “Bende gelin olmak, kına yakmak istiyorum diyordu. Babası ve kardeşi para verdiğinde gelinlik almak için biriktiriyordu. Bizde böyle bir organizasyon yaptıklarını duyunca katılmaya karar verdik. Herkesten Allah razı olsun. Kızımın mutluluğu her şeye değer” ifadelerini kullandı.Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) Başkan Yardımcısı Tuğba Arda, “Sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Evlenemeyen dezavantajlı genç kızlarımızı bir günde olsa yüzünü güldürmeye çalışıyoruz” dedi.Mercedes Benz Team 16 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramiz Yıldırım, “İnsanlara otomobil gruplarının esasında başka nelere imza attığını kanıtlamak istiyoruz. Bugün 7 tane kızımıza temsili düğün yapacağız. Bizde arkadaşlarla birlikte toplandık. Arabalarımızı süsledik. Onları evlerinden alıp konvoylarla düğüne götüreceğiz” ifadelerini kullandı.