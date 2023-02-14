Bu evden yapan desteği kapacak! Devlet desteği başlıyor! Prefabrik evini yapana devletten dev destek! Para musluğu açıldı: Başvuru yapan ucuza ev alacak!

Intibak, SSK ve BAG-KUR emeklilerine mevcut maaşlarının iyileştirilmesi anlamına gelen bir yasal düzenlemedir. Bu yasa özellikle aynı prim günü ve yılla emekli olanların maaşlarının çok düşük olması nedeniyle, maaşlarına 6.700 TL'ye kadar yansıyacak bir iyileştirme sağlamaktadır. Intibak ile emeklilerin maaşlarının bir çok yönünden iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu iyileştirmeden beklenen sonuç, emeklilere daha iyi bir yaşam standartı sunmasıdır.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE 6.700 TL İYİLEŞTİRME! İŞTE İNTİBAK YASASINDA SON DURUM…
Intibak Yasasının çıkarılmasıyla birlikte, EYT
ile emeklilik yaşına ilişkin adaletsizlik ortadan kalkarken, çalışanların maaşlarında yaşanan artışın yanı sıra, milyonlarca emeklinin adaletsiz olarak düşük maaş almasının önüne geçilmek istendi. Böylece, intibak yasasının çıkarılıp çıkarılmayacağı ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağı merakla araştırılmaya devam ediyor. Bu değişimler, geçmiş dönemlerde yaşanan adaletsizlik sona erdirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.
EMEKLİLİKTE PRİM GÜNÜ EŞİTLENECEK Mİ?
İntibak düzenlemesi, emeklilere hakkaniyete göre hak ettikleri maaşları almalarını sağlamak için hayata geçirilmiştir. Örneğin, 2000 yılından önce emekli olanlarla, aynı prim gününe sahip olan 2000 sonrası emekliler arasında maaş farkı vardı. Bu nedenle, intibak düzenlemesi ile SSK ve BAĞ-KUR arasındaki 7000-9000 gün prim farkı eşitlenerek, tüm emeklilere eşit maaşlar ödenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, emeklilere hak ettikleri maaşların verilmesi adaletsizliğin önüne geçilmiş olacaktır. 1.300 TL’YE KADAR İYİLEŞTİRME OLABİLİR
Mevcut durumda BAĞ-KUR ve SSK emeklileri arasındaki maaş farklılığının giderilmesi için çok fazla tartışma yapılmaktadır. 2000 sonrası emekli olanlar için 1.200 TL -1.300 TL arasında artışla maaşların iyileştirilmesi önerilmektedir. İntibak Yasasının çıkarılması beklenmektedir ve bu sayede prim gününde ve maaşlarda bulunan farkın giderilmesi için çabalar yürütülmektedir. 2023 yılında iyileştirmelerin yapılacağı konuşulmaktadır ancak bu konuda net bir bilgi henüz yoktur. BAĞ-KUR ve SSK emeklileri arasındaki maaş farklılığının giderilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir ve İntibak Yasasının çıkması ile bu farkın giderilmesi beklenmektedir. 2023 yılında bu iyileştirmelerin gerçekleşebileceği düşünülmektedir ancak henüz net bir çözüm bulunamamıştır. SON OLARAK 2011 YILINDA ÇIKTI
Bu intibak yasası ile 2000 öncesinden emekli olan kişilerin aylıklarında ortalama 350-400 TL arasında bir artış sağlanmıştı. Bu düzenleme, 2000 yılından önce emekli olanlar için oldukça haksız olan maaş adaletsizliğini ortadan kaldırmak için yapıldı. Yapılan bu düzenleme ile iki dönem arasındaki maaş oranları arasındaki fark azaltılmış ve bu sayede aylık gelirlerinde iyileştirme sağlanmıştı. Bu intibak yasasının çıkarılmasıyla birlikte, 2000 öncesi emekli olanlar için ciddi bir hak getirilmiş oldu. İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Öte yandan, hükümet çalışan kesimin emeklilik konusunda ilettiği farklı beklentileri de göz önünde bulundurmaktadır. SSK’ya bağlı çalışanlar 7.000 prim günü ile emekli olurken, BAĞ-KUR’a bağlı sigortalılarda 9.000 gün şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra, intibak düzenlemesiyle birlikte prim günlerinin de eşitlenmesi talebiyle karşı karşıyayız. Bu kapsamda, hükümetin en kısa sürede intibak yasasını çıkarmayı amaçladığı, bu yasanın 6.700 TL’ye kadar maaş iyileştirmesi yapılacağı haberleri arasında.