Bu evleri alan büyük hata yaptı! Ünlü yatırım uzmanı açıkladı: Büyük kayıp için tarih verdi







UZMAN İSİMDEN YATIRIM TAVSİYESİ







Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, son zamanlarda ev fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Mert Başaran, İnfo Yatırım'ın konuğu olarak katıldığı bir programda "Konut mu alınır, arsa mı alınır?" sorusunu cevapladı.Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, ev alımı yapacaklara önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi: "Türkiye'de şu anda inanılmaz şekilde 5 milyon üstü 10 - 15 milyon gibi 1+1, 2+1 gibi çok güzel evler yapılıyor. Ancak bu evlerin fiyatları oldukça yüksek seviyelerde. Bu evleri alabilecek potansiyel alıcı sayısı sınırlıdır. Türkiye'de bu fiyatları verebilecek yaklaşık 100 bin kişi var. Bu 100 bin kişiye aynı evler satılıyor. Hatta bazen aynı kişi 48. evini bile alabiliyor. Bu durumu yabancı alıcılarla desteklemeye çalışıyorlar, ancak bu da sınırlı bir süreyle sınırlı bir etkiye sahip oluyor." Başaran, üst düzeydeki evlerde dolar bazında bir düşüş ihtimali öngördüğünü belirtti ve büyük fiyatlı ev almayı mantıklı görmediğini ifade etti. Ancak küçük fiyatlı, 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon bandında olan, ikinci el, 30-35 yıl arasında kentsel dönüşüme uygun veya olma ihtimali olan evlerin uygun seçenekler olduğunu vurguladı.