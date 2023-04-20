SAĞLIK
20 Nisan 2023 - 13:49

Bu Faydası Bilinmiyordu! Öyle Bir Derdi Çözüyor ki...

Yer elması içerisinde bulunan mineral ve vitaminler yönünden oldukça faydalıdır. Yer elmasının faydaları nelerdir, yer elması neye iyi gelir? İşte yer elması hakkında bilinmesi gerekenler…

SAĞLIK
20 Nisan 2023 - 13:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu Faydası Bilinmiyordu! Öyle Bir Derdi Çözüyor ki...


Şekli ile patatese, tadıyla da enginar ve turpa benzeyen yer alması binbir derde deva… Yer alması tüketerek, birçok hastalığı doğal yollar ile önleyebilir, tedavi edebilirsiniz.

Kalp ve Damar Hastalıklarına Karşı Koruma Kalkanı Oluşturuyor  

yer elması faydaları

Yüksek oranda B ve C vitaminleri içeren yer elması, bağışıklığı güçlendirmektedir.  



Kansere karşı koruma kalkanı sağlayan yer elması özellikle kolon kanserine karşı mucizevi etkiler sunar.

Demir minerali olan yer elması, kansızlığı önlemektedir.

Yer elması güçlü bir idrar söktürücüdür.

Potasyum zengini olan bu mucizevi bitki, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamaktadır.

Kabızlığı giderir, basur şikayetlerini azaltır.

Yer Elması Zayıflatır mı? 

Faydalarıyla gözde bir bitki olan yer elması, ilerleyen yaş durumlarında yavaşlayan metobolizmayı hızlandırmaktadır. Yer elması kilo vermeye yardımcı olmaktadır. 

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ