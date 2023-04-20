Bu Faydası Bilinmiyordu! Öyle Bir Derdi Çözüyor ki...







Kalp ve Damar Hastalıklarına Karşı Koruma Kalkanı Oluşturuyor











Şekli ile patatese, tadıyla da enginar ve turpa benzeyen yer alması binbir derde deva… Yer alması tüketerek, birçok hastalığı doğal yollar ile önleyebilir, tedavi edebilirsiniz.Yüksek oranda B ve C vitaminleri içeren yer elması, bağışıklığı güçlendirmektedir.Kansere karşı koruma kalkanı sağlayan yer elması özellikle kolon kanserine karşı mucizevi etkiler sunar. Demir minerali olan yer elması, kansızlığı önlemektedir. Yer elması güçlü bir idrar söktürücüdür. Potasyum zengini olan bu mucizevi bitki, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamaktadır. Kabızlığı giderir, basur şikayetlerini azaltır.Faydalarıyla gözde bir bitki olan yer elması, ilerleyen yaş durumlarında yavaşlayan metobolizmayı hızlandırmaktadır. Yer elması kilo vermeye yardımcı olmaktadır.