EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 20:00

Bu fırsat bir daha gelmez! 500 TL üstü faturası gelenler dikkat: PTT 2500 TL fatura desteği dağıtacak!

Aile Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ederken kış aylarının gelmesiyle doğal gaz ödemelerine dair destek eli uzatıldı. 2023 yılında destek verilmeye devam ederken doğal gaz ödemelerinin ne kadar olduğu ve kimlerin yararlanabileceği ise merak konusu oldu. 2.500 TL'ye varan nakit destek ödemeleri için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 20:00
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Bu fırsat bir daha gelmez! 500 TL üstü faturası gelenler dikkat: PTT 2500 TL fatura desteği dağıtacak!
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Gün geçtikçe yardım eli uzatılan sayılar çoğalırken aynı zamanda yardım paketleri de çeşitlilik göstermeye başladı. 2023 yılıyla beraber artarak devam eden yardım ödemelerinde son dönemlerde gündemde olan doğal gaz destek ödemeleri yerini aldı. Doğalgaz Tüketim Desteği kapsamında hayata geçirilen en az 900 TL ve en çok 2.500 TL olarak yapılacak ödemelerin şartları ve tüm detaylar...

DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEME KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak



-Başvurunun belirlenen tarih aralığında yapılması

-Doğal gazı desteği verilen bölgelerde oturmak

-İkamet adresine bağlı olarak ön ödemeli ya da fatura sayacına aboneliğin olması

-Ödenecek faturaların mesken aboneliğin yer alması

-Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından şartların uygun olması.

doğal gaz desteği

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvurularda bulunabilirsiniz. Aile Bakanlığı başvuru hizmetleri sayfasında yer alan işlemler sırasıyla tamamlanırken istenen bilgiler ise eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanır. Doğal gaz yardım ödemelerinden yararlanabilecek olanlar PTT kartıyla beraber ödemeleri temin edebilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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