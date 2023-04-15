Bu fırsatı kaçıran pişman olacak! Duyuru yapıldı: Kadınlara 20 asgari ücretlik ödeme kesinleşti! Şartları sağlayan o sayıdaki kadınlara verilecek







KADINLARA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERME ŞARTLARI







İSTİHAM EDİLECEK KADIN İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI

WOMEN UP HANGİ İLLERDE VAR?

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milyonlarca kadın ev hanımı olarak hayatına devam ederken hayat şartlarının zorlaşması ve işsizlik oranlarını artması kadınların iş hayatına katılmalarının önüne geçiyor. Devlet farklı kalemler üzerinde ev hanımlarının yanında olduğunu belli ederken bununla beraber hibe kapsamında kadınların işlerini kurması adına destek verildi.-İşletmenin, 05.03.2012'den sonra kurulmuş olması-SGK'ye prim borcu olanların asgari ücret tutarını aşmaması -İş yerinde en fazla 9 kişinin çalışıyor olması -Ortalık olan iş yerlerinde 2 ortağında kadın olması.-En az 1 aydır işsiz olmak -65 yaşından küçük olmak -Emekli ya da herhangi bir aylık almıyor olmak -İşverenin birinci dereceden yakını olmamak.-İstanbul, – Ankara, – Aydın, – Denizli, – Samsun, – Şanlıurfa, – Kahramanmaraş.Women Up projesiyle başvuruda bulunmanın iki farklı durumu vardır. Ön başvuru yapılırken bir diğeri ise kesin kayıt olarak gerçekleşiyor. Proje ön başvurular için e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sistem üzerinden tamamlanır. Olumlu olmasıyla beraber başvuru süreci başlatılır. Kesin kayıt detayları ise verilen randevu saatine uygun olarak proje ofisinde bizzat verilir.