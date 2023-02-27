Bu fiyata akıllı telefon mu olur demeyin! Nokia öyle bir model çıkardı ki: Bu fiyata bu özellikler!







Temel Kamera ve Donanım Özellikleri







Beklenen Fiyat ve Bulunabilirlik

Kağıt Üretiminden Telekomünikasyon Altyapısına

Nokia en yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Nokia C02'yi tanıttı. Kapalı kasaya sahip çoğu modern akıllı telefonun aksine C02, istenildiği zaman değiştirilebilen çıkarılabilir bir bataryaya sahip. Telefon, FWVGA+ çözünürlüklü 5,45 inç LCD ekrana ve nano dokulu arka yüzeye sahip polikarbonat bir kasaya sahip. Ayrıca suya dayanıklılık için IP52 sertifikasına sahip.Nokia C02, 2 megapiksel ön kamera ve LED flaşlı 5 megapiksel arka kameraya sahip giriş seviyesi bir telefon. 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanının yanı sıra çift SIM yuvası ve bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor. İşlemci modeli açıklanmamış olmasına rağmen telefon, 1.4GHz ekran yenileme hızına sahip dört çekirdekli bir yonga setinden güç alıyor. Android 12 Go üzerinde çalışıyor ve iki yıllık bir güvenlik güncellemesi alacak. Çıkarılabilir pil 3000mAh kapasiteye sahip.Nokia'ya göre, kesin fiyat ve satış tarihi henüz bilinmemekle birlikte, C02'nin 80 dolardan daha ucuz olması bekleniyor. Telefonun Türkiye'de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli olmasa da, giriş seviyesi bir model arayanlar için iyi bir seçenek.Nokia, 1865 yılında bir kağıt üretim şirketi olarak kurulmuş olan Finlandiyalı çok uluslu bir telekomünikasyon şirketi. Şirket daha sonra telekomünikasyon da dahil olmak üzere çeşitli sektörlere açıldı. 1990'larda ve 2000'lerin başında Nokia, Nokia 3310 ve Nokia 1100 gibi ikonik modeller üreterek dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi oldu. Ancak şirket, akıllı telefonların yükselişine ve Apple'ın iOS ve Google'ın Android gibi işletim sistemlerinin popülerliğine ayak uydurmakta zorlandı. Nokia 2014 yılında cep telefonu işini Microsoft'a sattı ve odak noktasını telekomünikasyon altyapısı ve teknoloji hizmetleri sağlamaya kaydırdı. Bugün Nokia, 5G ve mobil ağ altyapısı, bulut ve ağ çözümleri, yazılım ve analitik ve patent lisanslama alanlarında bir dizi ürün ve hizmet sunmaktadır.