Bu fiyata akülü araba bile kalmadı! Gümrükten taze çıkan otomobiller 100.000 TL'ye satılacak! Renault, Fiat, Honda, Opel...







2023 YILINDA EN UYGUN FİYATLARLA SATILAN ARAÇ MODELLERİ AÇIKLANDI







2023 yılında 800 bini aşmayan sıfır araç fiyatları açıklandı2023 yılında satılacak en uygun araç modellerinden bazıları arasında 2008 Honda Accord, 2000 Opel Astra, 2005 Audi A6, 2008 Renault Megane gibi araçlar bulunmaktadır. Bu araçların esas satış bedelleri 120 bin lira, 100 bin lira, 300 bin lira ve 200 bin lira arasında değişmektedir. Ayrıca, bu araçların başlangıç bedelleri de 90 bin lira, 75 bin lira, 225 bin lira ve 20 bin lira arasındadır. 2023 yılında satılacak sıfır araçların fiyatları arasında Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression için 475.400 TL, Skoda Yeni Fabia 1.0 TSI PS Elite için 454.141 TL gibi fiyatlar bulunmaktadır. Bu fiyatlar güncellenmekte olup ihalelerde binde 15,17 gibi bir oranda damga vergisi tahsil edilecektir.Ek olarak, tahsil edilecek damga vergisinde KDV ve ÖTV gibi ek vergiler de ödenecektir. Bu araçların kilometreleri 157.503 km, 194.799 km, 314.929 km ve 323.517 km arasındadır. Motor hacmi 2204 cc, 1598 cc, 1968 cc ve 1461 cc arasındadır. Yakıt türü benzinli, dizel veya benzinli olarak değişebilmektedir. Bu araçların geçici depolama yerleri Aksaray, Hatay İskenderun gibi yerlerdir. Bu araçların satışa sunulan esas bedelleri yanı sıra teminat bedelleri de belirtilmiştir. Bu araçların satışı ihale yoluyla gerçekleştirilmektedir. Yeni yılda 800 bini aşmayan sıfır araç fiyatlarının da açıklandığı bilinmektedir. Bu fiyatlar güncellenmektedir.