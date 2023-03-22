Bu fiyata babanız bile size satmaz! Devlet ucuz arsa satışını başlattı: Onlarca ildeki listeye hemen bakın!

Son dakika bilgisi geldi. TOKİ, belediyeler ve devlet kurumları yaptığı açıklamada, arsaların düşük fiyatlarla satışına başlandı.
ARSA ALMAK İSTEYENLERE SEVİNDİRİCİ HABER
TOKİ'nin arsa ilanının ardından yüzbinlerce vatandaş bir milyon arsa için başvurdu. Birçok ilde başvuru yapan vatandaşlar hedef alındı. Arsa adayları, devlet ilan sayfasındaki arsa ilanlarına bakmaya başladı.
TOKİ ŞU İLLERDE 575 ARSA SATIYOR
Afyonkarahisar Amasya Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat Zonguldak
DİYARBAKIR ARSA SATIŞ DUYURUSU
"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 adet imarlı arsayı satışa sundu. Diyarbakır Kayapınar'da arsa alımı 27 Mart 2023 tarihinde Ali Emir Kültür Evi'nde yapılacak. İsteklilerin zarfları Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilecek. Diyarbakır Büyükşehir 24 Mart 2023 iş günü mesai bitimi. Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığına teslim edilmelidir.
MENEMEN BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞI
“2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yerleşim yerlerinin satışına ilişkin ihaleler 27-31 Mart tarihlerinde Menemen belediye meclisi salonunda kapalı teklif ile yapılacaktır. Gayrimenkulün satış şartları ve ekleri mesai saatleri içerisinde Menemen belediye binasında yaptırılmış olup Luna Ajans'tan 1.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.
DİĞER ARSA İLAN DUYURULARI
Müştemilatlı & Ağaçlı Arsa (17) Köy ve Kırsal Yerleşme Alanı (13) Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Toplu İşyeri Alanları (4) Rekreasyon Alanı (1) İmarlı - Konut (248) İmarlı - Sanayi (7) Konut + Ticaret (27) Muhtelif Arsa (216) Özel Kullanım (3) SİT, Koruma ve Baraj Alanları (7) Turizm İmarlı Arsa (5)
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILMAKTADIR?
Arsa satışı başvuruları için ilan.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz.