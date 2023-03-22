EKONOMİ
22 Mart 2023 - 11:30

Bu fiyata babanız bile size satmaz! Devlet ucuz arsa satışını başlattı: Onlarca ildeki listeye hemen bakın!

TOKİ, devlet kurumları ve belediyelerin son dakika açıklamasında arsaların uygun fiyatta satışa sunulacağı bildirildi. Arsa almak isteyen vatandaşlar bu habere sevindi. Hangi illerde arsa satışa çıktı? Başvurular nereden yapılıyor? İşte detaylar.

EKONOMİ
22 Mart 2023 - 11:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu fiyata babanız bile size satmaz! Devlet ucuz arsa satışını başlattı: Onlarca ildeki listeye hemen bakın!
TAKİP ETTAKİP ET


Son dakika bilgisi geldi. TOKİ, belediyeler ve devlet kurumları yaptığı açıklamada, arsaların düşük fiyatlarla satışına başlandı.

ARSA ALMAK İSTEYENLERE SEVİNDİRİCİ HABER

TOKİ'nin arsa ilanının ardından yüzbinlerce vatandaş bir milyon arsa için başvurdu. Birçok ilde başvuru yapan vatandaşlar hedef alındı. Arsa adayları, devlet ilan sayfasındaki arsa ilanlarına bakmaya başladı.



arsa

TOKİ ŞU İLLERDE 575 ARSA SATIYOR

Afyonkarahisar

Amasya

Ankara,

Antalya,

Artvin,

Aydın,

Batman,

Balıkesir,

Bilecik,

Bitlis,

Bolu,

Bursa,

Burdur,

Çanakkale,

Çankırı,

Çorum,

Denizli,

Erzurum,

Eskişehir,

Giresun,

Gümüşhane,

Isparta,

İstanbul,

İzmir,

Karaman,

Kars,

Kayseri,

Kırıkkale,

Kırklareli,

Kırşehir,

Kocaeli,

Konya,

Kütahya,

Manisa,

Mardin,

Mersin,

Muğla,

Niğde,

Ordu,

Sakarya,

Samsun,

Siirt,

Sivas,

Şırnak,

Tekirdağ,

Tokat,

Trabzon,

Van,

Yozgat

Zonguldak

DİYARBAKIR ARSA SATIŞ DUYURUSU

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 adet imarlı arsayı satışa sundu. Diyarbakır Kayapınar'da arsa alımı 27 Mart 2023 tarihinde Ali Emir Kültür Evi'nde yapılacak. İsteklilerin zarfları Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilecek. Diyarbakır Büyükşehir 24 Mart 2023 iş günü mesai bitimi. Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığına teslim edilmelidir.

MENEMEN BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞI

“2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yerleşim yerlerinin satışına ilişkin ihaleler 27-31 Mart tarihlerinde Menemen belediye meclisi salonunda kapalı teklif ile yapılacaktır. Gayrimenkulün satış şartları ve ekleri mesai saatleri içerisinde Menemen belediye binasında yaptırılmış olup Luna Ajans'tan 1.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

arsa

DİĞER ARSA İLAN DUYURULARI

Müştemilatlı & Ağaçlı Arsa (17)

Köy ve Kırsal Yerleşme Alanı (13)

Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Toplu İşyeri Alanları (4)

Rekreasyon Alanı (1)

İmarlı - Konut (248)

İmarlı - Sanayi (7)

Konut + Ticaret (27)

Muhtelif Arsa (216)

Özel Kullanım (3)

SİT, Koruma ve Baraj Alanları (7)

Turizm İmarlı Arsa (5)

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILMAKTADIR?

Arsa satışı başvuruları için ilan.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ