Bu fiyata babanız bile size satmaz! Devlet ucuz arsa satışını başlattı: Onlarca ildeki listeye hemen bakın!







ARSA ALMAK İSTEYENLERE SEVİNDİRİCİ HABER







TOKİ ŞU İLLERDE 575 ARSA SATIYOR

DİYARBAKIR ARSA SATIŞ DUYURUSU

MENEMEN BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞI

DİĞER ARSA İLAN DUYURULARI

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILMAKTADIR?

Son dakika bilgisi geldi. TOKİ, belediyeler ve devlet kurumları yaptığı açıklamada, arsaların düşük fiyatlarla satışına başlandı.TOKİ'nin arsa ilanının ardından yüzbinlerce vatandaş bir milyon arsa için başvurdu. Birçok ilde başvuru yapan vatandaşlar hedef alındı. Arsa adayları, devlet ilan sayfasındaki arsa ilanlarına bakmaya başladı.Afyonkarahisar Amasya Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat Zonguldak"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 adet imarlı arsayı satışa sundu. Diyarbakır Kayapınar'da arsa alımı 27 Mart 2023 tarihinde Ali Emir Kültür Evi'nde yapılacak. İsteklilerin zarfları Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilecek. Diyarbakır Büyükşehir 24 Mart 2023 iş günü mesai bitimi. Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığına teslim edilmelidir.“2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yerleşim yerlerinin satışına ilişkin ihaleler 27-31 Mart tarihlerinde Menemen belediye meclisi salonunda kapalı teklif ile yapılacaktır. Gayrimenkulün satış şartları ve ekleri mesai saatleri içerisinde Menemen belediye binasında yaptırılmış olup Luna Ajans'tan 1.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.Müştemilatlı & Ağaçlı Arsa (17) Köy ve Kırsal Yerleşme Alanı (13) Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Toplu İşyeri Alanları (4) Rekreasyon Alanı (1) İmarlı - Konut (248) İmarlı - Sanayi (7) Konut + Ticaret (27) Muhtelif Arsa (216) Özel Kullanım (3) SİT, Koruma ve Baraj Alanları (7) Turizm İmarlı Arsa (5)Arsa satışı başvuruları için ilan.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz.