Finans
28 Mart 2023 - 12:00

Bu fiyata ikinci el bile kalmadı! Volkswagen Golf yok fiyatına satışta: İndirimler peş peşe geldi!

Volkswagen, yeni bir fiyat listesi açıklayarak sıfır otomobil piyasasındaki rekabeti arttırdı. Bu hamlenin diğer otomobil markaları tarafından da benimsenmesi ve benzer kampanyalar düzenlenmesi bekleniyor. 2023 yılı otomobil piyasasında hareketli bir yıl olacak gibi görünüyor.

Finans
28 Mart 2023 - 12:00
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Bu fiyata ikinci el bile kalmadı! Volkswagen Golf yok fiyatına satışta: İndirimler peş peşe geldi!
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Volkswagen, sıfır araç piyasasındaki hareketliliği yansıtmak için yeni bir fiyat listesi açıkladı. Yeni Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style modeli, ÖTV indirimiyle birlikte 384.100 TL'den satışa sunuldu. İndirimli kampanya detayları ise haberimizde yer alıyor!

ÖTV Muafiyeti İle Yeni Volkswagen Golf Fiyatları

2023 yılının başlarında sıfır otomobil piyasasında hareketlenme yaşandı. Özellikle devletin sağladığı ÖTV muafiyeti ile birlikte birçok otomobil markası indirimli kampanyalar düzenledi. Volkswagen da bu kampanyalardan biri olarak, Golf modelinde ÖTV muafiyeti sağlayarak fiyatlarını düşürdü.

ÖTV muafiyeti nedir?



ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların satın aldıkları araçlardan Özel Tüketim Vergisi ödememesini sağlayan bir uygulamadır. Engelli vatandaşların faydalanabilmesi için aracın işlev kaybı oranının %90 ve üzeri olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, engellilik durumunun raporlanması ve SGK tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması durumunda, engelli vatandaşlar ÖTV muafiyeti hakkından faydalanabilirler.

Sıfır otomobil piyasasındaki indirimler devam ederken, Volkswagen Golf modelinde ÖTV muafiyeti sayesinde oldukça avantajlı fiyatlar sunuyor. İşte yeni Golf fiyat listesi:

  • Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression: 308.300 TL
  • Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: 359.400 TL
  • Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 384.100 TL
2023 yılında da benzer kampanyaların devam etmesi bekleniyor. Bu indirimli fiyatlar, sıfır otomobil almak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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