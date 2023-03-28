Bu fiyata ikinci el bile kalmadı! Volkswagen Golf yok fiyatına satışta: İndirimler peş peşe geldi!

Volkswagen, sıfır araç piyasasındaki hareketliliği yansıtmak için yeni bir fiyat listesi açıkladı. Yeni Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style modeli, ÖTV indirimiyle birlikte 384.100 TL'den satışa sunuldu. İndirimli kampanya detayları ise haberimizde yer alıyor!
ÖTV Muafiyeti İle Yeni Volkswagen Golf Fiyatları2023 yılının başlarında sıfır otomobil piyasasında hareketlenme yaşandı. Özellikle devletin sağladığı ÖTV muafiyeti ile birlikte birçok otomobil markası indirimli kampanyalar düzenledi. Volkswagen da bu kampanyalardan biri olarak, Golf modelinde ÖTV muafiyeti sağlayarak fiyatlarını düşürdü.
ÖTV muafiyeti nedir?
ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların satın aldıkları araçlardan Özel Tüketim Vergisi ödememesini sağlayan bir uygulamadır. Engelli vatandaşların faydalanabilmesi için aracın işlev kaybı oranının %90 ve üzeri olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, engellilik durumunun raporlanması ve SGK tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması durumunda, engelli vatandaşlar ÖTV muafiyeti hakkından faydalanabilirler.
Sıfır otomobil piyasasındaki indirimler devam ederken, Volkswagen Golf modelinde ÖTV muafiyeti sayesinde oldukça avantajlı fiyatlar sunuyor. İşte yeni Golf fiyat listesi:
- Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression: 308.300 TL
- Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: 359.400 TL
- Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 384.100 TL