Bu fiyata sıfır araba mı olur demeyin! Koşa koşa Türkiye'ye geliyor: Fiyatını gören inanamayacak!







270 Bin TL’ye Satışa Çıkabilir!



2023 Model Otomobili Türkiye Pazarına Girecek!







Son dönemlerde otomobil piyasası hem ikinci el hem de sıfır otomobillerin satış fiyatları oldukça maliyetli bir durumdadır. Son durum olarak da Çin’in en büyük ve en çok alıcıya sahip otomobil firması olan Changan, Türkiye’deki otomobil pazarına girmek için hazırlıklara başladı.Geniş nüfuslu Çin’de üretici olarak iç pazara araç yetiştirmekte zorlanmaktadır. Dış pazara açılmak için hazırlanan Çin ilk durağını Hindistan olarak belirledi. İki ülkede de neredeyse 3 milyara akın nüfus bulunurken, üreticiler Avrupa’ya açılamıyor. Son olarak Çin’in otomobil devlerinden birisi olan Changan, yeni pazarlar aramaktadır. Changan, Türkiye otomobil pazarına girmek için hazırlıklara başlamışken, otomobil sahipleri f/p bazlı modelleriyle yer almak istiyorlar.Changan’ın en uygun 2023 model otomobili ülkemizdeki vergileri ve kar marjları da dahil olmak için 270 bin TL gibi bir fiyatta çıkacak. Changan’ın en uygun otomobil fiyatı ise 360 bin TL seviyelerindedir. Lakin bu Türkiye’deki sıfır araç pazarında 270 bin TL gibi bir fiyat içerisinde satış yapması vatandaşları memnun edecektir.