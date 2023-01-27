Bu fiyata sıfır otomobil mi olur demeyin! Sadece 165.000 TL'ye banda çıktı: ÖTV'siz otomobil Türkiye pazarında! Peynir ekmek gibi satılıyor

Bazı araba modelleri tasarımları ve özellikleri ile insanları şaşırtmaya devam ediyor. 164 bin TL değerindeki bir otomobil ÖTV'siz olarak satışa sunulurken araç sahibi olmak isteyenler söz konusu fiyat karşısında şok oldular. Bu noktada araç almak isteyenler elektrikli araçların bazı avantaj ve dezavantajları bulunduğunu değerlendiriyorlar. Bugünün araba pazarına bakarsanız, 450.000 adetten daha az olan sıfır sınıf bir araba bulmak imkansız görünüyor. Bu gibi durumlarda, birkaç fırsat daha öne çıkıyor. Çok uygun fiyata sıfır araba alma imkanına sahip olanlar bu noktada açıklama bekliyor.
SADECE 165.000 TL'YE BANDA ÇIKTI
Piyasada genel olarak olumsuz bir hava olsa da iyi haberler de var. Eş güdümlü elektrikli araçlar 2023 yılında büyük bir ivme gösterecek. Bunun dönüm noktası olacağı söylenebilir. Bu modellerin ülkemizde satılması ve rağbet görmesi umuluyor. Göz alıcı tasarımı ile RKS M5 elektrikli otomobil modeli, etkilenenlerin sevdiği ve tercih ettiği modellerin başında geliyor. Brushles motor 2500 W'tır ve elde edilebilecek maksimum hız 45 km/s olarak ayarlanmıştır. Ancak hız, yüke, yola, hava durumuna ve diğer koşullara bağlı olarak değişebilir. Kural olarak, menzil 70-110 km'dir, ancak kışın menzil önemli ölçüde azalır.