Bu fiyatlar hayal değil! O markette kıyma 90, kuşbaşı 100 TL! İndirimde rakip tanımayan markette iğne atacak yer kalmayacak!

ESK DANA ETİ NE KADAR?







ESK KUZU ETİ NE KADAR?

ESK TOKLU ETİ NE KADAR?

ESK KOYUN ETİ NE KADAR?

Son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında ki artışları dikkatleri çekerken vatandaşların ekonomik zorluklarıyla beraber indirim araştırmaları başladı. Herkes ucuz ve nitelikli et fiyat incelemesi yaparken Et ve Süt Kurumu’nda kırmızı et fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, ESK fiyat listesi haberimizde.Dana Kıyma 89,00 TLDana Kuşbaşı 99,00 TL Dana Pratik Kıyma 121,00 TL Dana Biftek-Rosto 134,00 TL Dana Kontrfile 155,00 TL Dana Pirzola 165,00 TLGövde Kuzu 96,00 TL Kuzu But 107,00 TL Kuzu Kol 99,00 TL Kuzu Pirzola 134,00 TL Kuzu Gerdan 84,00 l TL Kuzu Güveç (Kaburga) 83,00 TL Kuzu Bel Kaski 137,00 TLGövde Toklu 90,00 TL Toklu But 100,00 TL Toklu Kol 92,00 TL Toklu Pirzola 126,00 TL Toklu Gerdan 83,00 TL Toklu Güveç (Kaburga) 79,00 TL Toklu Bel Kaski 129,00 TLGövde Koyun 72,00 TL Koyun But 80,00 TL Koyun Kol 73,00 TL Koyun Pirzola 96,00 TL Koyun Gerdan 66,00 TL Koyun Güveç (Kaburga) 65,00 TL Kuyruk Yağı 99,00 TL Koyun Bel Kaski 98,00 TL