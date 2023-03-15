Bu fiyatlar sadece 5 günlük! O markette salça 99 TL, bulaşık taleti 114 TL oldu! Kaçıran pahalıya alacak!







A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞ İNDİRİMİ







A101 11-17 MART İNDİRİMİ

A101 sevilen market zincirlerin başında gelirken her hafta vatandaşlar için çeşitli ürünler de indirim haberi vermeye devam ediyor. Ekonomik açıdan zorluk çekenlerin bile ceplerini rahatlatacak bu indirimler sayesinde poşet poşet alışveriş yapacağınız imkan sunuldu. İşte, A101 11-17 Mart 2023 kataloğu haberimizde yer almaktadır.Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 114,90 TLÜlker McVities Kremalı Bisküvi 6x45 gr 18 TLÖncü Domates Salçası 1650 gr 99,90 TL Ovadan Gönen Baldo Pirinç 1000 gr 37,75 TL Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 99 TL Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 147 TL Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 18,75 TLBirşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 35 TL Kekspır Çilekli Rulo Kek 13,50 TL Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 79,90 TL Tursil Konsantre Toz Deterjan 7,5 Kg 124,90 TL