Aktüel
15 Mart 2023 - 15:00

Bu fiyatlar sadece 5 günlük! O markette salça 99 TL, bulaşık taleti 114 TL oldu! Kaçıran pahalıya alacak!

Vatandaşlar market alışverişlerini yapmadan önce indirim kovalamaya devam ederken o market öyle bir indirim haberi verdi ki herkes oraya akın etti. A101 marketlerinde 11-17 Mart indirimleri başladı. Kaçıran çok pişman olur.

Aktüel
15 Mart 2023 - 15:00
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Bu fiyatlar sadece 5 günlük! O markette salça 99 TL, bulaşık taleti 114 TL oldu! Kaçıran pahalıya alacak!
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A101 sevilen market zincirlerin başında gelirken her hafta vatandaşlar için çeşitli ürünler de indirim haberi vermeye devam ediyor. Ekonomik açıdan zorluk çekenlerin bile ceplerini rahatlatacak bu indirimler sayesinde poşet poşet alışveriş yapacağınız imkan sunuldu. İşte, A101 11-17 Mart 2023 kataloğu haberimizde yer almaktadır.

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞ İNDİRİMİ

Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 114,90 TL



Ülker McVities Kremalı Bisküvi 6x45 gr 18 TL

A101 11-17 MART İNDİRİMİ

Öncü Domates Salçası 1650 gr 99,90 TL

Ovadan Gönen Baldo Pirinç 1000 gr 37,75 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 99 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 147 TL

Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 18,75 TL

A101 çılgın indirim

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 35 TL

Kekspır Çilekli Rulo Kek 13,50 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 79,90 TL

Tursil Konsantre Toz Deterjan 7,5 Kg 124,90 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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