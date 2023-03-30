Aktüel
30 Mart 2023 - 00:15

Bu fiyatlar stok yaptırır! O markette büyük tuvalet kağıdı indirimi: 124,95 TL'ye düştü!

Bu market zinciri, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle öne çıkıyor. Tuvalet kağıdında yapılan indirim ise gerçekten kaçırılmayacak cinsten. Fiyatı oldukça cazip olan bu tuvalet kağıdı, stoklamak isteyenler için bir fırsat. Siz de bitmeden almak için hemen koşun ve bu fırsatı kaçırmayın! İşte, tuvalet kağıdında büyük indirim yapan market...

Aktüel
30 Mart 2023 - 00:15
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Bu fiyatlar stok yaptırır! O markette büyük tuvalet kağıdı indirimi: 124,95 TL'ye düştü!
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Son 1-2 yılda, tüketicileri şaşırtan zamların birçoğu, tuvalet kağıtlarında da görüldü. Ancak Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı marketler, en azından bir miktar indirim yaparak tüketicilerin yüzünü güldürdü. En uygun fiyatlı tuvalet kağıdı için indirim yapan bir marketin son günü ise bugün. Fiyatı cazip olan bu tuvalet kağıdını stoklamak isteyenler, acele etmeli. İşte o market ve tuvalet kağıdı fiyatlarına dair detaylar...

EN UYGUN FİYAT O MARKETTE!

TUVALET KAĞIDI

Son dönemde ülkemizde yaşanan ardı arkası kesilmeyen zamlardan birisi de tuvalet kağıdında görüldü. Ancak Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı marketler, tüketicilerin yüzünü güldürecek indirimlere imza attı. Bu marketler arasında, tuvalet kağıdındaki fahiş zamların ardından inanılmaz bir indirim yapan bir market var. Bugün son günü olan bu indirimi kaçırmamak için acele etmelisiniz. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük zamlardan sonra tüketiciler, indirimli marketleri yakından takip etmeye başladı. Tuvalet kağıdı da tüketicilerin bu takibinden nasibini aldı.

EN UYGUN FİYAT İÇİN SON GÜN!



solo

Tarım kredi Kooperatif market zincirlerinde düzenli olarak yapılan indirimlere ek olarak, tuvalet kağıdında büyük bir indirim yaşandı. Bu market zinciri, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle biliniyor ve ülkemizin hemen hemen her yerinde şubeleri bulunuyor. 15 - 29 Mart tarihleri arasındaki indirim için son gün bugün.

Bugün sona erecek indirimde Solo marka 32'li rulo tuvalet kağıdı da büyük bir indirimle satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, bu indirimle tüketicilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Solo marka 32'li rulo tuvalet kağıdının fiyatı sadece 124,95 TL olarak belirlendi. Bugün marketlere koşanlar, evlerine stok yapma fırsatını kaçırmamalı.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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