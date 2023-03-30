Bu fiyatlar stok yaptırır! O markette büyük tuvalet kağıdı indirimi: 124,95 TL'ye düştü!

Son 1-2 yılda, tüketicileri şaşırtan zamların birçoğu, tuvalet kağıtlarında da görüldü. Ancak Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı marketler, en azından bir miktar indirim yaparak tüketicilerin yüzünü güldürdü. En uygun fiyatlı tuvalet kağıdı için indirim yapan bir marketin son günü ise bugün. Fiyatı cazip olan bu tuvalet kağıdını stoklamak isteyenler, acele etmeli. İşte o market ve tuvalet kağıdı fiyatlarına dair detaylar...
EN UYGUN FİYAT O MARKETTE!
EN UYGUN FİYAT İÇİN SON GÜN!
Tarım kredi Kooperatif market zincirlerinde düzenli olarak yapılan indirimlere ek olarak, tuvalet kağıdında büyük bir indirim yaşandı. Bu market zinciri, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle biliniyor ve ülkemizin hemen hemen her yerinde şubeleri bulunuyor. 15 - 29 Mart tarihleri arasındaki indirim için son gün bugün. Bugün sona erecek indirimde Solo marka 32'li rulo tuvalet kağıdı da büyük bir indirimle satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, bu indirimle tüketicilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Solo marka 32'li rulo tuvalet kağıdının fiyatı sadece 124,95 TL olarak belirlendi. Bugün marketlere koşanlar, evlerine stok yapma fırsatını kaçırmamalı.