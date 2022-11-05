Bu fiyatlar TOKİ'yi sollar! Ziraat Bankası 145 m2 evleri 160 bin TL'ye satıyor

Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları yayınlandı!

Piyasanın en ucuz fiyatıyla ev sahibi olun

Türkiye’de emlak piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle ev fiyatları ulaşılamaz seviyelere yükseldi. Bununla birlikte kiralar da 2 hatta 3 katına yükselerek vatandaşları zor durumda bıraktı. Ev satın almanın artık hayal kabul edildiği bu günlerde, sıfır ev almaya gücü yetmeyenler bankaların gayrimenkul satış ilanlarına ilgi gösteriyor. Birçok banka, piyasanın çok altında değerlere ev satışı gerçekleştiriyor.Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, gayrimenkul satış ilanlarını güncelledi. Banka dönem dönem kendi mülkiyetinde bulunan apartman dairelerini, müstakil evleri, meskenleri ve arsaları piyasa değerinin çok altında bir tutarla satışa çıkarıyor. Emlak piyasasında fiyatlar çok yüksek olunca birçok vatandaş da yönünü bankadan satılık ilanlarına çevirdi. Bankadan satılık ev almak günümüz şartlarında çok uygun bir ücrete tekabül ediyor. Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları içerisinde 145 m2, 135 m2 ve 111 m2 apartman daireleri 160 bin TL’ye satışa çıkıyor. Listenin devamında da evlerin konumu ve metrekaresine göre fiyatlar artış gösterebiliyor.Ziraat Bankası Türkiye’nin birçok ilindeki daireleri satışa çıkardı. 160 bin TL’den başlayan fiyatlar 250 bin TL ve 400 bin TL arasında değişiyor. Bu noktada evlerin konumu, oda sayısı ve genişliği gibi etkenler rol oynuyor.Bankanın satılık ilanlarında 160 bin TL’ye satılan iki daireden biri Erzurum Horasan’da yer alan 145 m2 apartman dairesi. Diğeri ise Ağrı Doğubayazıt’ta yer alan 111 m2 mesken oluyor. Gayrimenkul satış ilanları içerisinde neredeyse Türkiye’nin tüm illeri için ilanlar bulunuyor. Ev satın almak isteyen ancak kısıtlı bir bütçeye sahip olan kişiler, bankaların gayrimenkul satış ilanlarına göz atabilirler.Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları içerisinden ev satın almak isteyen kişiler, listede belirtilen fiyatlara yeni teklifler sunabilirler. Bu fiyatlar başlangıç bedeli olarak sunulmuştur. Ev satın almak isteyenler kendilerinden başka teklif veren yok ise başlangıç bedeli üzerinden ev sahibi olabilecekler. Banka ayrıca bu evlerden satın alan kişilere konut kredisi imkanı da vermektedir. Kredi çekerek alınan bu evlerin aylık taksitleri mevcut kiralardan oldukça uygun bir miktara denk geliyor. Gayrimenkul ilanları için Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları sayfasını ziyaret ederek evleri daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.