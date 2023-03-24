Bu fiyatlara bardak bile kalmadı! BİM'de çeyiz kolilerini dolduracak indirim başladı: Kapanın elinde kalacak!







BİM 24 MART 2023 KATALOĞU







BİM'de her hafta birbirinden güzel ürünler yer alırken çeyiz yapacaklar için kaçınılmaz bir fırsat doğdu. Çocuk oyuncularından gıda ürünlerine kadar birçok mutfak malzemesi piyasanın çokça altın satışa sunuldu. İşte, 24 Mart 2023 BİM kataloğu haberimizde.House Pratik Mutfak Tartısı 117,50 TLMimilos Yer Sofrası 179 TL Mutfak Servis Gereçleri 28 TL Mutfak Gereçleri 26 TL Siyah Metal Bulaşıklık 149 TL Tefal Manuel Rondo 279 TL Tek Fiyat Silikon Ürünler 49 TL Desenli Mikser Kabı 19,50 TLKum Saati Turşuluk ve Zeytinlik 24,50 TL Bonera Emaye Kase 16 cm 45 TL Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 TL. Borcam Elite Premium 2750 cc 119 TL. Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kase Seti 7’li 179 TL. Kaşıklık 17,50 TL. Yuvarlak Desenli Saklama Kabı 19,50 TL. Benante Seramik Banyo Seti 199 TL.