Aktüel
24 Mart 2023 - 09:30

Bu fiyatlara bardak bile kalmadı! BİM'de çeyiz kolilerini dolduracak indirim başladı: Kapanın elinde kalacak!

Her Cuma olduğu gibi bu haftada BİM marketlerine yok yok. 24 Mart 2023 BİM aktüel kataloğunu görenler gözlerine inanamadı. Bu fiyatlara bardak bile alınamazken resmen poşet poşet çıkacağınız indirim fırsatı sunuldu. BİM bomba ürünlerle 24 Mart Cuma günü raflarını canlandıracak.

Aktüel
24 Mart 2023 - 09:30
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Bu fiyatlara bardak bile kalmadı! BİM'de çeyiz kolilerini dolduracak indirim başladı: Kapanın elinde kalacak!


BİM'de her hafta birbirinden güzel ürünler yer alırken çeyiz yapacaklar için kaçınılmaz bir fırsat doğdu. Çocuk oyuncularından gıda ürünlerine kadar birçok mutfak malzemesi piyasanın çokça altın satışa sunuldu. İşte, 24 Mart 2023 BİM kataloğu haberimizde.

BİM 24 MART 2023 KATALOĞU

House Pratik Mutfak Tartısı 117,50 TL



Mimilos Yer Sofrası 179 TL

Mutfak Servis Gereçleri 28 TL

Mutfak Gereçleri 26 TL

Siyah Metal Bulaşıklık 149 TL

Tefal Manuel Rondo 279 TL

Tek Fiyat Silikon Ürünler 49 TL

Desenli Mikser Kabı 19,50 TL

24 Mart BİM kataloğu

Kum Saati Turşuluk ve Zeytinlik 24,50 TL

Bonera Emaye Kase 16 cm 45 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 TL.

Borcam Elite Premium 2750 cc 119 TL.

Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kase Seti 7’li 179 TL.

Kaşıklık 17,50 TL.

Yuvarlak Desenli Saklama Kabı 19,50 TL.

Benante Seramik Banyo Seti 199 TL.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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