GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 22:03

Bu fiyatlara fındık, pirinç, nohut ve mercimek alamazsınız! TMO indirimli ürünlerini duyurdu vatandaşlar akın etti! 13 Eylül 2022 TMO fiyat listesi

Toprak Mahsulleri Ofisi resmi internet sayfası üzerinden perakende ürünlerinin fiyatları belirlendi. TMO perakende ürünlerinin güncel fiyatları merak konusu olurken 13 Eylül 2022 Salı fiyat listesi yayınlandı.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 22:03
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Bu fiyatlara fındık, pirinç, nohut ve mercimek alamazsınız! TMO indirimli ürünlerini duyurdu vatandaşlar akın etti! 13 Eylül 2022 TMO fiyat listesi


Döviz kurundaki inişler ve çıkışlar üzerine Türkiye'de enflasyon oranları da artış yaşamaktadır. Bu durum üzerine ise vatandaşlar ucuz, indirimli ürünler alabilmek adına araştırmalar yapmaktadır. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal'ın ürünler üzerinde yüzde 40 ve 50 oranında indirimli olarak satıldığını duyurdu. TMO ürünlerinin 13 Eylül 2022 tarihli fiyat listesi haberimizde yer almaktadır.

13 Eylül 2022 Salı TMO perakende satış ürünleri

-Kuru Fasulye Büyük Boy TMO 1 Kg satış fiyatı: 16.75 Türk Lirası



-Kuru Fasulye Küçük Boy TMO 1 Kg satış fiyatı: 15.75 Türk Lirası

-Kabuklu Tuzlu Fındık TMO 500 Gr satış fiyatı: 30.00 Türk Lirası

-Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık TMO 500 Gr satış fiyatı: 50.00 Türk Lirası

-Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık TMO 500 Gr satış fiyatı: 47.00 Türk Lirası

-Fındık Krokan Paketli TMO 500 Gr satış fiyatı: 41.00 Türk Lirası

-Fındık Ezmesi TMO 320 Gr satış fiyatı: 28.00 Türk Lirası

-Rafine Fındık Yağı TMO 4 Lt satış fiyatı: 220.00 Türk Lirası

TMO indirimli ürünler listesi

-Sütlü Fındık Kreması TMO 400 Gr satış fiyatı: 28.00 Türk Lirası

-Kakaolu Fındık Kreması TMO 400 Gr satış fiyatı: 25.00 Türk Lirası

-Çekirdeksiz Kuru Üzüm TMO 500 Gr satış fiyatı: 15.00 Türk Lirası

-Osmancık Çeşidi Pirinç TMO 5 Kg satış fiyatı: 71.25 Türk Lirası

-Yemeklik Ayçiçek Yağı TMO 5 Lt satış fiyatı: 135.00 Türk Lirası

-Cammeo Çeşidi Pirinç TMO 5 Kg satış fiyatı: 83.75 Türk Lirası

-Luna Çeşidi Pirinç TMO 5 Kg satış fiyatı: 63.75 Türk Lirası

-Ronaldo Çeşidi Pirinç TMO 5 Kg satış fiyatı: 66.25 Türk Lirası

-Nohut İri tane TMO 2 Kg satış fiyatı: 25.50 Türk Lirası

-Nohut Çok İri tane TMO 2 Kg satış fiyatı: 28.00 Türk Lirası

-Kırmızı Mercimek TMO 1 Kg satış fiyatı: 17.50 Türk Lirası

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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