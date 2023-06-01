





A 101 MARKETTEN KAMPANYA







Bu fiyatları gören poşet poşet alışveriş yapacak! A101 de şampuan, tuvalet kağıdı, pirinç, yoğurt, süt hepsi indirimde! Kampanyanın bitmesine son 2 gün! A101 market zinciri, ekonomik etmenler nedeniyle büyük indirimler sunarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...27 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kataloglarında birçok indirimli ürün yer alıyor. Örneğin, Birşah tam kıvamında yoğurt 32 TL, Elidor şampuan çeşitleri 50 TL, 12'li tuvalet kağıdı 46 TL ve pilavlık 2,5 kg pirinç ise 40 TL'den satışa sunuluyor. Bu indirimler, tüketicilerin ilgisini çekmek ve tercih edilmek için yapılmış gibi görünüyor. İndirimli ürünlerin 2 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu belirtiliyor. A101 market zincirinin bu kampanyası, tüketicilere bütçelerini daha verimli kullanma fırsatı sunuyor. Bu indirimlerden faydalanmak isteyenlerin, belirtilen tarihler arasında A101 marketlerini ziyaret etmeleri gerekmektedir. İşte ayrıntılar...A101 market zinciri, büyük indirimler sunmaya devam ediyor. 2 Haziran tarihine kadar geçerli olan indirimlerde, çeşitli ürünlerin fiyatları önemli ölçüde düşürüldü. Örneğin, Ovadan İthal Pilavlık Pirinç 40,75 TL, Bendo Çorum Mantı 11,50 TL, Çerezya Spesiyal Kokteyl 27,50 TL, Eti Nero Kakaolu Bisküvi 22 TL, Çerezya Kabak Çekirdeği 25 TL ve Çikolata Kaplı Sandviç 13 TL gibi ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, Birşah Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 39,90 TL, Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL, Ahir Kaymaklı Sürdürülebilir Peynir 69 TL, Birşah Süt 17 TL gibi ürünler de indirimli olarak müşterilere sunuluyor. A101 market zincirinin bu büyük indirimleri, müşterilerin bütçelerini daha verimli kullanma fırsatı sunuyor. İndirimlerin 2 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu belirtiliyor. Tüketiciler, belirtilen tarihler arasında A101 marketlerini ziyaret ederek bu indirimlerden faydalanabilirler.