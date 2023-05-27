Bu fiyatları gören poşetini alıp koşsun! Pirinç, bulgur, mercimek fasülyede dev indirim! BİM 30 Mayıs kataloğu yayımlandı







30 MAYIS BİM'DE HAFTANIN ÖNERİLERİ







BİM, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ülke genelindeki zincir marketlerinde çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla sunmaya devam ediyor. BİM, düzenli olarak duyurduğu indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor ve bu kez 30 Mayıs itibarıyla raflarda yer alacak ürünleri açıkladı. İlgili katalogda, tost peyniri, bulgur, süt, mercimek, pirinç, reçel, fındık, leblebi ve ceviz içi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.BİM'in indirimli ürünler fiyat listesi şu şekildedir:Bu ürünler, BİM marketlerinde 30 Mayıs tarihinden itibaren müşterilerin beğenisine sunulacak. Fiyatlar ise katalogda belirtilen indirimli fiyatlar üzerinden geçerli olacak. Müşteriler, bu fırsatları değerlendirerek ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. BİM, indirimli ürünlerle müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunarken, düzenli olarak indirim kampanyalarıyla müşterilerini bilgilendirmeye devam edecektir.