Bu fiyatların hepsi gerçek! Tavuk 32, tavuk göğüs 36 TL: Duyan o marketten çıkamayacak!

Et ve Süt Kurumu'nda muhteşem tavuk kampanyası başladı! Gövde tavuk sadece 32 TL, tavuk göğsü ise 36 TL'ye satılıyor. 23 Şubat 2023 fiyat listesi şöyle: Tavuk Fileto (Derili) 45 TL, Tavuk Fileto (Derisiz) ise 54 TL'den alıcı buluyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı kaliteli et arayışlarına son vermek için Et ve Süt Kurumu'na akın ediyor.Et ve Süt Kurumu'nda Beyaz et fiyatları oldukça çekici. Gövde tavuk sadece 32 TL, tavuk but (kalçalı) 34 TL ve tavuk göğsü (kanatsız) 36 TL gibi oldukça uygun fiyatlarla satılıyor. Ayrıca tavuk fileto (derisiz) gibi daha özel ürünler de bulunuyor ve fiyatları 54 TL'ye kadar çıkıyor. Tavuk sarma, tavuk pirzola, tavuk baget ve tavuk kanat gibi ürünler de uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Gövde Tavuk 32,00 Lira, Mangal Tavuk, Kanatsız Tavuk Göğüs ve Spesiyal Tavuk Göğüs 36 Lira, Kalçalı Tavuk But 34,00 Lira, Spesiyal Tavuk But ve Tavuk Baget 38 Lira Tavuk Kanat 42,00 Türk Lirası Tavuk Pirzola ve Tavuk Sarma 44,00 Lira Derili Tavuk Fileto 45 Lira Derisiz Tavuk Fileto 54 Lira Tavuk Ciğer 18 Lira Tavuk Taşlık 24 Lira Acılı Sucuk, Baton Sucuk, Kangal Sucuk ve Mangal Sucuk 119 Lira Fermente Sucuk ve Osmanlı Dana Sucuk 134 Lira olarak benzersiz uygun fiyatlarla satışa sunulacak!