Bu fotoğraf görenleri korkuttu! 3000 yılında insanların nasıl görüneceği fotoğraflarla açıklandı

Teknoloji günümüzde vazgeçilmezler arasında. Teknolojik araçların kullanım kolaylığı ile beraber telefon ve bilgisayarda geçirilen süre de arttı. Ancak bilinçsiz kullanım sonucunda insanlar boyunlarında ve ellerinde ağrılar hissetmeye başladılar.
İLGİNÇ BİR ÇALIŞMAAmerikan teknoloji topluluğu bilim adamlarına danıştıktan sonra ilginç bir araştırma yaptı. Topluluk, uzun süreli telefon kullanımından sonra insanların 3000 yılında nasıl görüneceğini ortaya çıkardı.
FOTOĞRAFI GÖRENLER KORKTU
Görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırsa da görüntüdeki insan formu görenleri korkuttu. Fotoğraftaki kişinin boynunun aşırı telefon kullanımından dolayı büküldüğü, elinin de tutulduğu tespit edildi. Ayrıca boyun bölgesinin kalınlaşması da dikkat çeken bir detay oldu. İşte o fotoğraf