Bu fotoğraf görenleri korkuttu! 3000 yılında insanların nasıl görüneceği fotoğraflarla açıklandı







İLGİNÇ BİR ÇALIŞMA

FOTOĞRAFI GÖRENLER KORKTU







Teknoloji günümüzde vazgeçilmezler arasında. Teknolojik araçların kullanım kolaylığı ile beraber telefon ve bilgisayarda geçirilen süre de arttı. Ancak bilinçsiz kullanım sonucunda insanlar boyunlarında ve ellerinde ağrılar hissetmeye başladılar.Amerikan teknoloji topluluğu bilim adamlarına danıştıktan sonra ilginç bir araştırma yaptı. Topluluk, uzun süreli telefon kullanımından sonra insanların 3000 yılında nasıl görüneceğini ortaya çıkardı.Görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırsa da görüntüdeki insan formu görenleri korkuttu. Fotoğraftaki kişinin boynunun aşırı telefon kullanımından dolayı büküldüğü, elinin de tutulduğu tespit edildi. Ayrıca boyun bölgesinin kalınlaşması da dikkat çeken bir detay oldu. İşte o fotoğraf