YAŞAM
04 Kasım 2022 - 20:54

Bu fotoğraf görenleri korkuttu! 3000 yılında insanların nasıl görüneceği fotoğraflarla açıklandı

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte telefon ve bilgisayar başında geçirilen sürenin de arttığı görülüyor. ABD’deki teknoloji topluluğuysa telefon kullanımının çok olması nedeniyle 3000 yılında insanların nasıl görüneceğini öğrenmek için araştırmacılarla bir araya geldi. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
04 Kasım 2022 - 20:54
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Bu fotoğraf görenleri korkuttu! 3000 yılında insanların nasıl görüneceği fotoğraflarla açıklandı


Teknoloji günümüzde vazgeçilmezler arasında. Teknolojik araçların kullanım kolaylığı ile beraber telefon ve bilgisayarda geçirilen süre de arttı. Ancak bilinçsiz kullanım sonucunda insanlar boyunlarında ve ellerinde ağrılar hissetmeye başladılar.

İLGİNÇ BİR ÇALIŞMA

Amerikan teknoloji topluluğu bilim adamlarına danıştıktan sonra ilginç bir araştırma yaptı. Topluluk, uzun süreli telefon kullanımından sonra insanların 3000 yılında nasıl görüneceğini ortaya çıkardı.

FOTOĞRAFI GÖRENLER KORKTU



Görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırsa da görüntüdeki insan formu görenleri korkuttu. Fotoğraftaki kişinin boynunun aşırı telefon kullanımından dolayı büküldüğü, elinin de tutulduğu tespit edildi. Ayrıca boyun bölgesinin kalınlaşması da dikkat çeken bir detay oldu.

 İşte o fotoğraf

teknoloji topluluğu

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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