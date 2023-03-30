Bu gece 23.59'a kadar başvuru şartı var! 300 TL para iadesi yapılacak: Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu







ZİRAAT BANKASI 300 TL KAMPANYASI







Nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Peki Ziraat Bankası 300 TL kampanyası nedir? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanyaya göre Metro Market ile yapılan işbirliği kapsamında farklı günlerde tek seferde yapılan ilk 1.500 TL ve üstü alışveriş için 150 Bankkart Lira, ikinci 1.500 TL ve üstü alışverişler için 150 Bankkart Lira toplam 300 Bankkart Lira kazanımı sağlanacak. Kampanya 2 Mart ve 29 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılım için bugün son gün. Katılım için mobil uygulama, internet bankacılığı ve kısa mesaj yoluyla başvuru yapılabilir.Kampanyaya katılmak için bankaya kayıtlı numaradan 4757 numarasına METRO yazıp mesaj göndermek gerekiyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruya göre Bankkart Lira kullanımı, tütün alışverişi, çuval, karkas et, kontör alışverişi kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyaya katılım sağlanmadığı sürece Bankkart Lira kazanımı sağlanamaz. Bir müşteri kampanya süresince en fazla 300 Bankkart Lira kazanımı sağlayabilir. Kazanılan Bankkart Liralar müşterilerin hesaplarına 10 Nisan tarihine kadar yüklenecek ve 31 Mayıs tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liraar 1 Haziran tarihine kadar iade alınacak. Peşin ve taksitli gıda alışverişleri kampanyaya dahil edilecek. Kampanyadan faydalanmak için alışverişlerin Bankkart POS cihazından yapılması gerekmektedir. Ek kart ile harcama yapıldığı takdirde kazanılan liralar asıl karta yüklenecektir. Kampanyadan yalnızca bireysel müşteriler faydalanabilir. Bankkart Başak, Bankkart Business, Bankkart Ücretsiz kart kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya süresi boyunca iade işlemi yapılması durumunda kazanılan Bankkart Liralar iade alınacak olup, eğer Bankkart Liralar harcandıysa karta borç olarak yansıtılacaktır.