









BU GECE İTİBARİYLE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BAŞLIYOR! METEOROLOJİ UYARDI







Bu gece itibarıyla başlıyor! Önlemini almayan yandı: İl il duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il duyurulan bir açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde sağanak yağışın etkisini artıracağı bildirildi. Saat gece yarısından itibaren yağışın yoğunlaşacağı belirtildi. Vatandaşlara, sağanak yağışa karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. İşte detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların etkili olabileceği bölgeleri belirterek vatandaşların tedbirli olmalarını duyurdu. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksamaları, rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İşte diğer ayrıntılar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu durumla ilgili bir uyarı yaparak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarlar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle, halkın bu olumsuz hava koşullarına karşı önlem alması önem taşımaktadır. Bu gece için hava durumu tahminleri bölgelere göre şu şekildedir: Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması tahmin ediliyor. Özellikle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir. İç Anadolu Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması tahmin ediliyor. Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.